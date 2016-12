10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật nhất năm 2016

Du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế

Chuyến bay đưa vị khách quốc tế thứ 10 triệu tới Việt Nam. (Nguồn ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Lần đầu tiên Du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế, phục vụ 62 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của ngành Du lịch, khẳng định vị thế và sự đóng góp của toàn ngành đối với phát triển kinh tế, xã hội.Lượng khách quốc tế đến Việt nam năm 2016 đạt 2 mốc kỷ lục từ trước đến nay: Tổng số khách nhiều nhất trong 1 năm (10 triệu lượt khách) và mức tăng tuyệt đối trong 1 năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước (trên 2 triệu lượt khách so với năm 2015).