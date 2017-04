Lễ hội đập gối diễn ra tại quảng trường Trafalgar ở London, Anh. (Nguồn ảnh: Baltimore Sun’s Darkroom).

Một nghệ sỹ đang sáng tạo tác phẩm nghệ thuật thực sự trong Lễ hội Bodypainting tại Pörtschach, Áo. (Nguồn ảnh: New York Daily News).

Khán giả từ khắp nơi trên thế giới háo hức tham dự đại nhạc hội Glastonbury. (Nguồn ảnh: Touch Fm Live).

Liệu bạn có đủ can đảm để tham gia trận chiến này? (Nguồn ảnh: La Tomatina).

Khắp nơi tràn ngập sắc tím của rượu. (Nguồn ảnh: Daily Mail).

Thảm hoa khổng lồ trong lễ hội truyền thống Genzano Infiorata tại Italy. (Nguồn ảnh: VisitLazio).

Những người nông dân vác hoa trên lưng trong lễ hội Feria las Flores sặc sỡ. (Nguồn ảnh: Forjadores del Progreso).

Các thiếu nữ trong trang phục Yukata cùng nhau treo lời ước nguyện lên cây trúc trong lễ hội truyền thống. (Nguồn ảnh: Events).

Chiếc đèn lồng khổng lồ phỏng theo hình ảnh của các nhân vật lịch sử. (Nguồn ảnh: Japan List).

Không chỉ vui chơi giải trí, mọi người còn nhân cơ hội này để chăm sóc cho làn da. (Nguồn ảnh: The Buzz Digger).

Cầu mong nhiều may mắn tại lễ hội té nước Songkran, Thái Lan. (Nguồn ảnh: Lapintatour).

Nghỉ Hè không chỉ là định nghĩa dành riêng cho lứa tuổi học sinh. Có thể nói rằng mùa Hè là mùa của lễ hội, các sự kiện đặc sắc với những chủ đề và ý nghĩa khác nhau được tổ chức và thu hút hàng triệu người đến tham dự. Dưới đây là những lễ hội Hè ấn tượng trên thế giới.Lễ hội đập gối hay còn được gọi là International Pillow Fight Day ở Anh là một trong những lễ hội mùa Hè rất phổ biến trên thế giới. Vào ngày này, mọi người tập trung tại một địa điểm cố định để có thể thoải mái “đánh nhau” bằng… gối theo quy định đã được đặt trước. Đây là dịp mà người tham gia có thể thoải mái vui đùa và xả stress, bên cạnh đó, lễ hội này cũng là cơ hội giúp gắn kết tình cảm bạn bè hoặc làm quen với bạn mới.Lễ hội đập gối diễn ra trên 120 thành phố, 39 quốc gia vào ngày 6/4 hàng năm và ngày càng thu hút sự tham gia của cư dân nhiều thành phố.Lễ hội vẽ trên cơ thể (World Bodypainting Festival) diễn ra vào tháng Bảy hằng năm ở thị trấn Pörtschach, Áo. Không chỉ mang tính giải trí đơn thuần, lễ hội này được tổ chức nhằm chứng minh rằng nghệ thuật vẽ cơ thể không chỉ đơn thuần là việc “tô màu lên cơ thể” mà đó là một môn nghệ thuật đỉnh cao.Hầu hết mọi người tham gia lễ hội là các nghệ sỹ make up chuyên nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau. Họ quy tụ về đây để có thể thoải mái sáng tạo, phun sơn hoặc bọt biển lên thân hình của người mẫu tạo nên các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.Lễ hội ấn tượng này từng thu hút 30.000 người từ 44 quốc gia trên thế giới đến tham dự.Diễn ra cuối tháng Sáu hằng năm, đại nhạc hội Glastonbury được xem là lễ hội âm nhạc lớn nhất trên thế giới nói chung và ở nước Anh nói riêng. Đây là dịp mà nhiều ngôi sao âm nhạc lớn trên toàn thế giới hội tụ, thu hút hàng triệu khán giả yêu thích âm nhạc đến tham gia.Tuy thường diễn ra lúc thời tiết xấu, mưa nhiều nhưng có lẽ thời tiết không thể ngăn cản mọi người cháy hết mình cùng đam mê âm nhạc. Những cơn mưa lớn và mặt đất lầy lội đã trở thành một “đặc sản” của lễ hội này. Khán giả còn tận dụng luôn cơ hội này để thỏa sức vui đùa trong bùn lầy ẩm ướt.Bắt đầu từ năm 1945, lễ hội ném cà chua La Tomatina được tổ chức và trở thành lễ hội mùa Hè rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Sự kiện này diễn ra thường niên vào tháng 8 tại thị trấn nhỏ Bunol của Tây Ban Nha với hơn 150.000 quả cà chua được chuẩn bị làm “vũ khí chiến đấu."Vào khoảng 10-11 giờ sáng, một miếng thịt nướng sẽ được đưa lên cột cao và khi miếng thịt bị lấy xuống thì cũng là lúc lễ hội bắt đầu. Có một số điều cần lưu ý khi tham gia “trận chiến” này như đeo găng tay và kính mắt, cần phải bóp nát cà chua trước khi ném đi, không được mang vũ khí sắc nhọn vào lễ hội cũng như không được xé quần áo của người khác.Trong thời gian diễn ra lễ hội cà chua còn có rất nhiều những hoạt động vui chơi giải trí khác như các chương trình âm nhạc, bắn pháo hoa, tham gia cuộc thi nấu cơm,…Năm nay, La Tomatina sẽ tổ chức vào ngày 30/8 và chỉ giới hạn cho 20.000 người tham gia.Một lễ hội mùa Hè khác diễn ra tại Tây Ban Nha cũng không kém phần náo nhiệt là lễ hội La Batalla del Vino hay còn gọi là Lễ hội đổ rượu (Wine Fight). Sự kiện này được tổ chức tại thị trấn nhỏ Haro của vùng Rioja với hàng nghìn người đi ra đường và… đổ rượu lên người nhau.Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1778, lễ hội hoa truyền thống Genzano Infiorata, lễ hội tôn vinh Thánh thể với quy mô ngày càng lớn đã trở thành một sự kiện tôn giáo, lịch sử, dân gian nổi tiếng nhất Italy và cả thế giới khi đón hơn 150.000 du khách mỗi năm.Trong ba ngày diễn ra lễ hội, mọi người từ khắp nơi đổ về con đường chính Via Belardi dẫn đến nhà thờ Santa Maria della Cima để chiêm ngưỡng những thảm hoa tuyệt đẹp, được thiết kế như các tác phẩm nghệ thuật mang chủ đề tôn giáo hay các kiệt tác hội họa do các nghệ sỹ địa phương thể hiện.Điểm thú vị của sự kiện này là vào ngày cuối cùng, học sinh địa phương được phép chạy tràn lên thảm hoa để xóa tan chúng như một nghi thức chấm dứt lễ hội.Lễ hội hoa Feria las Flores tại Colombia cũng đặc sắc không kém. Từ năm 1957, cứ mỗi đầu tháng Tám hằng năm, thành phố Medellín ở Colombia tưng bừng với lễ hội hoa Feria las Flores. Điểm nhấn của lễ hội này là cuộc diễu hành Silleteros, những người nông dân sẽ vác trên lưng các khay hoa nặng đến 70kg với từ 25 đến 70 giống hoa.Trong suốt 10 ngày diễn ra lễ hội, hàng triệu bông hoa tô sắc trên khắp mọi nẻo đường. Các lẵng hoa được khéo léo sắp đặt tái hiện hình ảnh các thắng cảnh, chân dung hay các thông điệp về giá trị của người dân bản địa. Không khí lễ hội càng náo nhiệt hơn trước sự xuất hiện của các vũ công trong trang phục bắt mắt cùng đoàn nhạc với những giai điệu ấn tượng.Lễ hội Feria las Flores được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, biểu tượng cho sự chấm dứt chế độ nô lệ và nền văn hóa đặc sắc của Colombia. Không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, du khách còn có thể tham gia hơn 140 sự kiện văn hóa truyền thống và hiện đại như: các buổi hòa nhạc, đàn chó diễu hành, hội chợ ngựa, liên hoan âm nhạc, trình diễn xe hơi cổ và hiện đại,…Tanabata được coi là ngày lễ đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ hội lớn ở Nhật Bản. Truyền thuyết kể rằng đây là thời điểm duy nhất trong năm Ngưu lang và Chức nữ gặp nhau. Lễ hội mùa Hè này không có quá lạ so với các nước châu Á, nhưng có lẽ chỉ có ở Nhật mới có truyền thống treo những tờ giấy ghi lời cầu chúc, ước nguyện lên những cây tre, cây trúc ở trước cửa nhà, có lúc kèm theo những đồ trang trí và hay tổ chức bắn pháo hoa. Nhiều đôi lứa đang yêu cũng tới các đền thờ để cầu nguyện hoặc mong tìm được ý trung nhân.Là một trong ba lễ hội lớn nhất của vùng Đông Bắc Nhật Bản, lễ hội Aomori Nebuta được tổ chức từ ngày 2/8 đến 8/8. Vào dịp này, hai mươi chiếc đèn lồng rực rỡ sẽ được diễu hành qua các đường phố thuộc khu vực trung tâm Aomori, kèm với âm thanh rộn ràng của trống, âm nhạc của sáo tre và tiếng hô từ các vũ công.Từ một lễ hội mang đậm tính địa phương, lễ hội này giờ đây đã trở thành một trong những lễ hội mùa Hè lớn nhất và là sự kiện không thể thiếu đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nhật Bản.Lễ hội bùn Boryeong diễn ra ở bãi biển Deachoen, Hàn Quốc vào tháng Bảy hàng năm. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998 sau khi một công ty mỹ phẩm sản xuất sản phẩm từ bùn Boryeong vì được cho là chứa nhiều khoáng chất tốt cho da. Lễ hội ban đầu được tổ chức như một hình thức quảng bá sản phẩm nhưng về sau, sự kiện này đã trở thành một trong những lễ hội chính ở Hàn Quốc, thu hút rất nhiều người có sở thích tắm bùn đến tham dự với nhiều hoạt động thú vị như đánh nhau trong bùn, cầu trượt bùn, tắm bùn, vật lộn trong bùn, chạy marathon trên bùn,…Diễn ra vào khoảng giữa tháng Tư, lễ hội té nước Songkran được xem là một trong những lễ hội mùa Hè nổi tiếng nhất thế giới, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Đây là lễ hội truyền thống nổi tiếng của người Thái, được tổ chức hàng năm để chào đón năm mới. Vào dịp này, mọi người sẽ té nước lên nhau bằng xô, bóng, súng phun nước,… Họ tin rằng càng được té nhiều nước thì càng may mắn. Những chú voi với chiếc vòi phun nước cũng giữ vai trò quan trọng trong dịp lễ này./.