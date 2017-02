Một trường hợp đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 10/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 110 học sinh tiểu học của các trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ), trường Tiểu học Chu Văn An và trường Tiểu học Trương Định (thành phố Vĩnh Long) đến cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm.Anh Đặng Thành Lũy, phụ huynh cháu Đặng Thị Trúc Ly (học sinh trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ) cho biết: "Khoảng 15 giờ, gia đình nhận được thông báo của trường là cháu đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ vì bị nôn, ói nhiều lần. Khoảng 16 giờ, cháu tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, sau khi được bác sỹ điều trị, sức khỏe của cháu đã dần ổn định."Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, khoảng hơn 14 giờ, bệnh viện tiếp nhận một số học sinh tiểu học đến cấp cứu.Phần lớn các cháu đều có chung dấu hiệu là nôn, ói nhiều lần, ngoài ra một số trẻ bị sốt nhẹ và tiêu chảy nhiều lần.Bệnh viện đã huy động lực lượng y, bác sỹ tích cực cấp cứu và điều trị cho các cháu như uống thuốc kháng sinh, truyền dịch, điện giải…Theo chẩn đoán ban đầu, các cháu bị ngộ độc thực phẩm. Đến 19 giờ cùng ngày, sức khỏe các cháu đã cơ bản ổn định và đang được theo dõi tại Khoa nhi của Bệnh viện, một số cháu đã được xuất viện.Theo thông tin ban đầu, ngoài các em học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, còn khoảng 60 em đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Lồ. Nhiều em được Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long, Bệnh viện Y dược Cổ truyền thành phố Vĩnh Long tiếp nhận.Các em học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm đều ăn bán trú tại trường và do một cơ sở tại thành phố Vĩnh Long cung cấp suất ăn.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm xác định nguyên nhân. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình và các học sinh./.