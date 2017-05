Ảnh minh họa. (Nguồn: asia-first.com)

Với hàng tỷ người dùng, Facebook là một trong số những điều có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Nhưng với một công cụ mạnh mẽ như vậy, bạn cần biết sử dụng nó sao cho đúng cách.​Theo trang indy100.com, Facebook cho biết việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng có một số thông tin không nên được công khai trên Facebook, chẳng hạn như địa chỉ nhà riêng của bạn, hay nơi bạn từng học...Thứ Hai vừa qua một hacker giấu tên cho biết người này có thể dễ dàng sử dụng thông tin mà người dùng đăng tải trong những bài viết có dạng “Trả lời 10 câu hỏi” rồi sau đó tag một loạt bạn bè trên Facebook vào đó.Lý do là vì những bài viết dạng này thường có các chi tiết mà nhiều người thường lấy làm mật khẩu của họ - chẳng hạn như tên biệt danh, tên vật nuôi hay tên album nhạc ưa thích.Dưới đây là 12 thông tin bạn nên xóa khỏi Facebook của mình:Ngày sinh là một trong những thông tin quan trọng có thể giúp người khác tìm ra tên đầy đủ và địa chỉ của bạn, và với những thông tin này, họ có thể tiếp cận tài khoản ngân hàng cũng như các thông tin chi tiết khác về đời tư của bạn.​Kịch bản tích cực nhất là bạn sẽ có một người hâm mộ lịch sự. Kịch bản tiêu cực nhất ư? Một kẻ đeo bám suốt ngày gọi điện cho bạn.​Giáo sư tâm lý học Robin Dunbar đã đưa ra ước tính rằng con người có thể duy trì khoảng 150 mối quan hệ ổn định.​Sau khi xem xét 3.375 người dùng Facebook, Dunbar đã phát hiện ra rằng trong số những người bạn Facebook của họ, có trung bình 4,1 người được coi là đáng tin cậy và 13,6 người thể hiện sự thông cảm khi có “khủng hoảng cảm xúc” xảy ra.​Loại bỏ những người không thực sự quan tâm tới bạn có thể giúp bạn tương tác một cách lành mạnh hơn với mạng xã hội.​Victoria Nash, quyền giám đốc Viện nghiên cứu Internet Oxford, đã đặt ra một câu hỏi rất hay về vấn đề này: “Trẻ em sẽ muốn nhìn thấy loại thông tin nào về chúng trên mạng khi đã lớn lên?”​Các thế hệ trước chưa bao giờ phải xem xét điều này, nhưng với sự ra đời của Internet và mạng xã hội, câu hỏi này đã trở nên quan trọng hơn nhiều.​Theo Hiệp hội NSPCC của Anh, số lượng các vụ xâm hại tình dục được ghi nhận đã gia tăng trong năm qua. Báo cáo của Hiệp hội cho biết cảnh sát đã ghi nhận 36.429 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em ở Vương quốc Anh vào năm 2013/2014...Ở Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland, cảnh sát đã ghi nhận số vụ xâm hại tình dục trẻ em cao nhất trong thập kỷ qua.​Thế nên, bạn không nên cho những kẻ xâm hại cơ hội tìm ra nơi con cái bạn đang học tập.​Các dịch vụ xác định địa điểm chỉ có trên điện thoại Android hoặc iPhone.Vào năm 2015, TechCrunch cho biết hơn 500 triệu người dùng chỉ tiếp cận Facebook qua điện thoại di động, điều này có nghĩa là địa điểm của những người này nhiều khả năng đã và đang được liên tục cập nhật trên mạng, và bất kỳ ai, dù có ý định xấu hay không, cũng có thể biết được họ đang ở đâu.​Điều này không có gì mới. Facebook là một nền tảng mạng xã hội, và ở một mức độ nào đó, những tương tác của bạn trên nền tảng này thường thoải mái hơn.​Nhưng CEO công ty bạn có thể tiếp cận trang cá nhân của bạn, có thể đọc bất kỳ dòng trạng thái nào của bạn - và dĩ nhiên là cả những gì bạn phàn nàn trên Facebook về công việc của mình nữa.​Dĩ nhiên bạn có thể điều chỉnh để CEO của mình không thể đọc được một số bài viết nhất định, nhưng chẳng phải điều đó rất rắc rối sao?​Người ta thường quên rằng gắn thẻ địa điểm khi ở nhà sẽ để lộ địa chỉ nhà riêng của họ.​Theo trang web tài chính This is Money, những du khách bị trộm cắp tài sản khi đi du lịch có thể không nhận được tiền bảo hiểm nếu họ đăng tải lịch trình của mình trên các tài khoản mạng xã hội.​Nếu muốn đánh dấu sự ra đời của một mối quan hệ mới, đừng làm như vậy trên Facebook. Mối quan hệ của bạn có thể chấm dứt, và việc điều chỉnh tình trạng quan hệ từ “Trong một mối quan hệ” sang “Độc thân” sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.​Không bao giờ được làm điều này. Đây là điều cấm kỵ.​Chụp ảnh vé máy bay là một cách để bạn khoe với bạn bè mình về kỳ nghỉ của bạn, nhưng hãy cẩn thận! Mã vạch trên vé là duy nhất và có thể được sử dụng để tìm ra những thông tin bạn đã cung cấp cho hãng hàng không./.