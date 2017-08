Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ 13 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống ở một quán ăn tại bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (Điện Biên), trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé Thào A Dế xác nhận đến chiều 2/8, chỉ còn một bệnh nhân phải lưu lại điều trị tại Trung tâm Y tế Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), 12 trường hợp khác do thể trạng sức khỏe tiến triển trở lại đã được xuất viện.Trước khi nhập viện, cả 13 trường hợp đều có những triệu chứng giống nhau.Theo ông Thào A Dế, trong số những người nhập viện, có cả Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Kè.Ông Thào A Dế cho biết, ngày 31/7, xã Nậm Kè tổ chức họp Hội đồng Nhân dân cấp xã, đến trưa mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tổng kết. Bữa cơm hôm đó, có cả rượu và tiết canh dê. Theo ông Dế, khả năng mọi người nhập viện do bị ngộ độc bởi rượu.Bữa ăn trưa ngày 31/7 được tổ chức tại cơ sở dịch vụ ăn uống của anh Nguyễn Xuân Hoài, bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, với hơn 80 người cùng dự. Bữa ăn được bắt đầu vào khoảng 14 giờ và kết thúc khoảng 15 giờ cùng ngày.Đến hơn 19 giờ cùng ngày, lần lượt 13 người dự bữa ăn này đã phải đến các cơ sở y tế trên địa bàn để cấp cứu, điều trị, do mắc các triệu chứng như khó chịu, đau đầu, chóng mặt, cồn cào, bị nôn.Cơ quan chức năng huyện Mường Nhé vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân vụ việc./.