Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rò rỉ khí ở New Delhi, Ấn Độ ngày 6/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vụ rò rỉ khí xảy ra tại một trường học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 6/5 đã khiến khoảng 200 học sinh phải nhập viện sau khi thấy cay mắt và rát cổ họng.Theo cảnh sát Ấn Độ, một thùng đựng khí hóa học sử dụng cho công nghiệp trong nhà kho ở gần trường học bị rò rỉ khi học sinh đang học trong lớp đã khiến các học sinh phải nhập viện.Tuy nhiên, rất may không có học sinh nào rơi vào tình trạng nguy kịch. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.Các vụ rò rỉ khí thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, hầu hết nguyên nhân là do không tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn.Hồi năm 2014, một vụ rò rỉ khí độc xảy ra tại một trong những nhà máy thép lớn nhất của Ấn Độ tại bang miền Trung Chhattisgarh đã khiến 6 người thiệt mạng.Trước đó, một vụ rò rỉ khí độc khác xảy ra năm 1984 tại thành phố Bhopal cũng đã làm ít nhất 25.000 người thiệt mạng và đây được xem là thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất thế giới./.