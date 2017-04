Tàu Ovation of the Sea. (Ảnh: Hiệp Hà/Vietnam+)

Sáng 16/4, tại Tân Cảng Cái Mép, Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist tiếp đón và phục vụ 3.500 hành khách (chủ yếu quốc tịch Mỹ, Anh, Canada và Australia...) của tàu Ovation of the Sea, con tàu lớn nhất châu Á, lần thứ hai đến Việt Nam.Sau khi cập cảng, đoàn khách đã chia thành các nhóm đi tham quan Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu.Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn khách đến thăm các công trình kiến trúc tiêu biểu mang phong cách đặc trưng Pháp thời Đông Dương; viếng các chùa; mua sắm ở chợ Bến Thành, Bình Tây, thăm khu Chợ Lớn...Tối cùng ngày, tàu rời Tân Cảng Cái Mép bắt đầu chuyến hải trình đến Huế.Sáng 19/4, tàu Ovation of the Sea cập cảng Chân Mây, bắt đầu chuyến thăm các danh thắng độc đáo của miền Trung, với điểm nhấn là các di sản văn hoá thế giới của UNESCO như quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, cụm di tích Mỹ Sơn.../.