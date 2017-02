Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 10/2, cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia mang tên "Aman 2017" đã bắt đầu tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 13/2.Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Đô đốc Hải quân Pakistan Arifullah Hussaini cho biết cuộc diễn tập này có sự tham gia của 36 nước, trong đó có Australia, Trung Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Nga nhằm mục đích đề ra các quy trình và phương thức đối phó với các mối đe dọa thông thường và phi thông thường, đồng thời hỗ trợ các hoạt động chống buôn người, buôn bán ma túy và khủng bố trong khu vực.Theo giới chức Pakistan, 15 tàu cùng 2 máy bay P3C Orion, 5 máy bay trực thăng, 11 đội đặc nhiệm tham gia cuộc diễn tập.Trong thông điệp nhân khai mạc cuộc diễn tập, Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif nêu rõ Pakistan, với cương vị một nước đóng vai trò quan trọng trong an ninh hàng hải ở biển Arab, cam kết đảm bảo tự do hàng hải và trật tự hàng hải hợp pháp.Ông cho rằng an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương đang đứng trước nhiều thách thức đa dạng.Các mối đe dọa như khủng bố đường biển, buôn ma túy và hải tặc đòi hỏi sự phối hợp quy mô quốc tế để ứng phó.Nhà lãnh đạo Pakistan nhấn mạnh sự hợp tác giữa các lực lượng hải quân quốc tế là rất cần thiết nhằm đối phó với những mối đe dọa đang trỗi dậy này./.