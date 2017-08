Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ông Trần Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp kênh Tây, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu; giảm ô nhiễm nguồn nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 4 huyện phía Bắc của tỉnh Tây Ninh là Tân Biên, Dương Minh Châu, Châu Thành và Thành phố Tây Ninh.Sau khi kênh Tây được nâng cấp, sẽ phục vụ tưới ổn định, tạo nguồn cho 21.000ha, tiêu thoát nước cho lưu vực 8.920ha; cấp nước tưới bổ sung cho khu vực huyện biên giới Tân Biên, kết hợp nuôi trồng thủy sản 6.407ha; cấp nước công nghiệp, sinh hoạt ổn định cho một số khu vực trong tỉnh Tây Ninh; đồng thời làm kênh nhánh tách biệt nguồn nước ô nhiễm từ hệ thống tiêu của thành phố Tây Ninh qua suối Xa Cách đổ vào kênh Tây như hiện nay, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh, nâng cao năng lực quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi.Dự án sẽ xây mới tuyến kênh tiêu nối tiếp với suối Xa Cách (huyện Dương Minh Châu) từ đoạn nhập lưu từ đầu kênh Tây nối về kênh tiêu Phước Hội-Bến Đình, công trình điều tiết và các công trình trên kênh, bảo đảm kết nối các tuyến kênh và giao thông hiện trạng; nâng cấp, kiên cố hóa một phần đoạn kênh Tây, kết hợp sửa chữa các công trình trên kênh Tây.Tổng mức đầu tư của dự án là 400 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa làm chủ đầu tư công trình này. Thời gian thực hiện từ năm 2017-2021.Hệ thống hồ chứa nước thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa là công trình thủy nông lớn nhất Đông Nam Á, có diện tích rộng 27.000 ha, dung tích 1,58 tỷ m3 nước. Ngoài điều tiết nước xuống sông Sài Gòn, nhiệm vụ chính của hồ Dầu Tiếng là tưới trực tiếp cho trên 100.000ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.Hệ thống hồ Dầu Tiếng có 3 kênh chính là kênh chính Đông, kênh chính Tây và kênh Tân Hưng có nhiệm vụ đưa nước về điều phối cho trên 1.550 km các tuyến kênh nhánh tại các địa phương.Tuy nhiên, qua hơn 30 năm đưa vào sử dụng, các hệ thống kênh chính, nhất là kênh chính Tây đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp ngày càng mở rộng tại các huyện phía Bắc của tỉnh, nhất là vào cao điểm mùa khô hàng năm.Nguồn nước trên kênh chính Tây còn phục vụ sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân khu vực thành phố Tây Ninh, huyện Hòa Thành và các huyện vùng lân cận, nhưng bị ô nhiễm nặng do nguồn nước thải sinh hoạt từ thành phố Tây Ninh, huyện dương Minh Châu và các huyện khác đỗ vào từ việc kết nối, chưa tách bạch của kênh Tây với suối Xa Cách cần được xử lý để giảm thiều ô nhiễm trên con kênh này./.