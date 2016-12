Ảnh minh họa. (Nguồn: HKbike)

Ông Lê Hoàng Long, Giám đốc kinh doanh PEGA cho biết: “Đầu năm 2017 PEGA sẽ cho ra sản phẩm ‘made in Vietnam’ đầu tiên, đến cuối năm 2017 sẽ có 50% xe điện được nội địa hóa và tới năm 2018 sẽ là 70%.”Đây là thông tin được đưa ra chiều 27/12 trong lễ đổi tên thương hiệu của HKbike thành PEGA để phù hợp với việc nhận diện thương hiệu quốc tế.Theo ông Long, tên mới PEGA sẽ chính thức được sử dụng từ ngày cuối tháng 12, tròn bốn năm từ ngày ra đời (12/12/2014).Gia nhập thị trường xe điện từ cuối năm 2012 chỉ với một showroom nhỏ, sau 4 năm gây dựng và phát triển đến nay, PEGA (HKbike) đã trở thành thương hiệu xe điện có hệ thống phân phối lớn và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam với 500 điểm bán hàng được đặt tại trung tâm của các thành phố lớn trên toàn quốc.Với nhiều dòng xe được người tiêu dùng ưa chuộng như xe máy điện Maxxer, xe đạp điện Zinger Color 2, xe máy điện Crazy Bull..., đây đều là những dòng xe có kiểu dáng phù hợp thị hiếu của giới trẻ, có thể đi được từ 75-110km trong 1 lần sạc, khả năng leo dốc khoẻ hay chống nước tốt cũng là lợi thế của PEGA.Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mong muốn PEGA tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội đồng hành nhiều hơn nữa trong các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông cộng đồng.Cũng tại lễ đổi tên thương hiệu, phía PEGA cũng công bố hợp tác với Tập đoàn công nghệ Bosch (Đức) cung cấp các giải pháp về động cơ, ECU, điều tốc… ./.