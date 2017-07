Cảnh sát Iraq hạ cờ của IS ở thành cổ Mosul, sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS ngày 8/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, các quan chức an ninh cấp cao Iraq khẳng định hiện có tới 7.000 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn hiện diện tại Iraq sau khi lực lượng này bị đánh đuổi khỏi thành phố Mosul, nơi thủ lĩnh của chúng tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” cách đây ba năm.Hãng tin AP dẫn lời các quan chức tình báo và quốc phòng Iraq cho biết ước tính có khoảng 4.000 phiến quân cùng 3.000 kẻ ủng hộ được IS tuyển mộ và cấp lương.Trong khi đó, tại chiến trường Syria, có tới 7.000 phiến quân và 5.000 kẻ ủng hộ.Hôm 10/7 vừa qua, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức thông báo Mosul, thành trì cuối cùng của IS ở Iraq, đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức khủng bố này sau chín tháng giao tranh ác liệt.Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh và là thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị phiến quân IS chiếm đóng từ tháng 6/2014.Hồi mùa Hè năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria đã đánh bật 45.000 tay súng khỏi thực địa và giảm tổng số tay súng IS xuống còn khoảng 15.000.Nhiều thông tin tình báo cho biết có khoảng 20% chiến binh IS là công dân các nước châu Âu và sau những thất bại gần đây của IS tại Iraq, Syria... các chiến binh này được cho là đang tìm cách trở về quê hương./.