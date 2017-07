Ông Nguyễn Huy Dũng: An toàn thông tin cần phải biến thành một hành động thường xuyên, một thói quen, kỹ năng sống của mọi cá nhân, tổ chức. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Đội hỗ trợ kỹ thuật của Bkav tại buổi diễn tập. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ông Ngô Tuấn Anh cho biết, các cuộc diễn tập sẽ gia tăng tính giao lưu giữa các đội tham gia.

Trong vòng 3 giờ, 80 đội tham gia cuộc Diễn tập an ninh mạng WhiteHat Drill 4 với chủ đề “Ransomware: Xử lý và phòng chống" sẽ trải nghiệm các tình huống mô phỏng kịch bản tấn công sử dụng mã độc mã hóa tống tiền (ransomware) mã hóa các tệp tin, tống tiền nạn nhân.Cuộc diễn tập do Cộng đồng An ninh mạng Việt Nam - WhiteHat.vn tổ chức diễn ra trong ngày 26/7 với sự tham gia của các đội đến từ Ủy ban Nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các Ngân hàng, doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tài chính trên cả nước.Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh mã độc ransomware hoành hành khiến nhiều tổ chức trên toàn cầu thiệt hại nặng nề. Điển hình trong thời gian qua là mã độc WannaCry và Petya gây xáo trộn và ảnh hưởng lớn tới hệ thống máy tính cũng như các hoạt động liên quan của người dân khi tham gia vào mạng Internet.Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav, tại buổi diễn tập này nhiệm vụ của các đội tham gia là phải phân tích các thành phần độc hại để xác định nguồn gốc cuộc tấn công, tìm cách khôi phục dữ liệu bị mã hóa, đưa ra các biện pháp phòng chống.Ông Tuấn Anh cũng cho hay, sau đợt diễn tập, các đội tham gia vốn là quản trị hệ thống, đảm bảo an ninh ở các cơ quan, tổ chức sẽ có cơ hội giao lưu, chia sẻ, tạo mối liên hệ để phối hợp ứng cứu sự cố an ninh trong tương lai.Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, an toàn thông tin ngày càng là vấn đề nóng trong bối cảnh mọi người ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị kết nối, trong xu hướng Internet kết nối vạn vật. Và, một trong những nguy cơ mà thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước cùng với cộng đồng đang phải đối mặt là mã độc ransomware.Theo ông Dũng, trước thực tế bùng nổ lây nhiễm ransomware trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thông qua xu hướng này, tấn công mạng ngày nay ngày càng trở nên dễ dàng, quy mô, mức độ lây lan ngày càng rộng rãi và hậu quả khi xảy ra sự cố càng lớn.“Chúng tôi quan niệm vấn đề an toàn thông tin không phải là vấn đề của riêng ai. An toàn thông tin cần phải biến thành một hành động thường xuyên, một thói quen, kỹ năng sống của mọi cá nhân, tổ chức trong không gian kết nối không gian mạng hiện nay,” ông Dũng nói.Đánh giá cao việc Bkav tổ chức định kỳ hoạt động diễn tập an ninh mạng, ông Dũng cho rằng, diễn tập sẽ tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng để thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thông tin, qua đó chung tay xây dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, phục vụ đắc lực cho tiến trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin./.