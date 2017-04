Phần tử khủng bố tại Trung Đông. (Nguồn: AP)

Theo giới chức an ninh Tunisia, phần lớn công dân nước này gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là nam giới trong độ tuổi từ 24 đến 35 và đã có khoảng 800 tay súng khủng bố đã quay trở về nước từ các vùng chiến sự, tiềm ẩn nguy cơ an ninh khôn lường.Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi dẫn phát biểu ngày 22/4 của Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Hedi Mejdoub cho biết hiện 3.000 người Tunisia đang có mặt tại các vùng chiến sự, chủ yếu ở Syria (60%) và 30% còn lại tại Libya.Khoảng 760 tay súng khủng bố là người Tunisia đã bỏ mạng tại Syria, Iraq và Libya trong 5 năm qua.Trong số khoảng 800 tên khủng bố đã quay trở về nước, hiện có 190 đối tượng bị giam giữ trong tù, 137 tên đang bị giám sát, 155 tên bị quản thúc tại gia đình với sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Lực lượng an ninh Tunisia cũng đã tiêu diệt 55 tên.Theo Bộ trưởng Mejdoub, từ năm 2013, Tunisia đã cấm xuất cảnh đối với 27.371 công dân nước ngày bị nghi ngờ là muốn gia nhập IS.Ông cho biết trong năm ngoái, chính quyền Tunisia đã tiến hành hơn 1.700 đợt truy quét phần tử khủng bố, triệt phá 245 mạng lưới khủng bố, xét xử 1.400 đối tượng và bắt giữ nhiều phần tử khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động tuyển mộ thanh niên để đưa đến các vùng chiến sự ở Trung Đông và Bắc Phi.Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn do tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) chủ mưu, nhằm vào lực lượng an ninh, khiến hàng chục binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng.Liên hợp quốc cho biết hiện nay, hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 tuổi đã gia nhập các tổ chức cực đoan hoạt động ở Syria, Iraq và Libya./.