Nhà máy lọc dầu Zubair, tây bắc Basra, miền nam Iraq ngày 3/3/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 10/2 cho biết phần lớn các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình trong nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác dầu theo một thỏa thuận lịch sử gần đây nhằm cắt giảm lượng dư cung trên toàn cầu.Theo ước tính của IEA, tỷ lệ tuân thủ ban đầu lên đến mức kỷ lục là 90%, với một số nước sản xuất, đáng kể là Saudi Arabia, dường như cắt giảm hơn con số được yêu cầu.Ngoài ra, IEA cũng nâng dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2017.Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2017 sẽ tăng thêm 200.000 thùng so với dự báo hồi tháng 1/2017, lên 98 triệu thùng/ngày.IEA cũng tăng dự báo về sản lượng khai thác dầu của các nước ngoài OPEC thêm 100.000 thùng/ngày, đạt 58 triệu thùng/ngày trong năm 2017.Cũng trong ngày 10/2, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đại diện thường trực của Nga tại OPEC Vladimir Voronkov cho biết ngân sách Nga đã thu về thêm 1.500 tỷ ruble (hơn 25 tỷ USD) từ thỏa thuận giảm sản lượng khai thác dầu giữa OPEC và các nước ngoài OPEC đạt được từ hồi tháng 12/2016.Hồi tháng 11/2016 OPEC đã nhất trí giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng dầu/ngày và 10 nước không phải thành viên OPEC thỏa thuận giảm 558.000 thùng/ngày, riêng Nga giảm 300.000 thùng/ngày.Thỏa thuận được thực hiện trong vòng 6 tháng đầu năm 2017.Quyết định trên đã đẩy giá dầu thô lên, từ mức khoảng 30 USD/thùng lên 55USD/thùng, và đem về cho ngân sách liên bang của Nga thêm 1.500 tỷ ruble.Trong lúc này đã có những thông tin dự đoán thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được gia hạn thêm, song còn phải tùy vào kết quả sau 6 tháng thực hiện cũng như xu hướng trên thị trường dầu thế giới.Dự báo về tình hình thị trường dầu mỏ trong thời gian tới, ông Voronkov cho rằng giá dầu mỏ sẽ chưa thể đạt mức 100 USD/thùng do sản lượng của các nước không tham gia thỏa thuận chiếm tỷ lệ không nhỏ. Nhiều khả năng nhất là dầu sẽ ở mức giá 50-60 USD/thùng trong năm 2017.Việc Lybia tăng khai thác dầu cũng không đe dọa thị trường do trong thỏa thuận ngày 10/12/2016 đã có những điều kiện đặc biệt đối với hai nước Lybia và Nigeria, theo đó kể cả khi hai nước này tăng sản lượng thì tổng sản lượng khai thác của OPEC cũng không được vượt quá 32,5 triệu thùng/ngày./.