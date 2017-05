Một phiến quân khủng bố. (Nguồn: AP)

Một quan chức cấp cao của Jordan vừa cho biết khoảng 900 chiến binh người Jordan hiện đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.Quan chức yêu cầu giấu tên trên tiết lộ rằng số chiến binh này đã rời Jordan vào những năm đầu của cuộc xung đột (khoảng năm 2013-2014), nhưng số chiến binh được tuyển mộ cho IS đã giảm mạnh xuống các mức thấp nhất trong thời gian qua.Số tay súng tham gia các nhóm khủng bố và cực đoan ở Syria và Iraq đã giảm trong 3 năm qua khi lực lượng an ninh Jordan mở nhiều chiến dịch truy quét và bắt giữ các thanh niên cực đoan có ý định rời bỏ đất nước để gia nhập các tổ chức khủng bố.Hiện Jordan cũng tham gia chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria. Không quân Jordan đã tiến hành nhiều vụ không kích chống IS tại Iraq và Syria./.