Người Việt thường dùng thiết bị di động để vào mạng xã hội. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

“Báo cáo tổng quan thị trường di động Việt Nam đầu năm 2017” do Công ty Appota công bố ngày 25/4 cho thấy, Việt Nam có 38 triệu người dùng mạng xã hội, trong đó có 94% sử dụng mobile để vào mạng xã hội hàng ngày.Theo thống kê của Appota, Việt Nam đứng thứ 16 trong số 20 quốc gia có số người sử dụng Internet cao nhất thế giới với 49 triệu người, số lượng thuê bao di động đạt 131,9 triệu.Bản báo cáo cũng cho thấy, số người chỉ sử dụng mobile để truy cập Internet tại Việt Nam, đặc biệt từ 18-34 tuổi chiếm tỷ lệ cao so với người chỉ sử dụng máy tính hoặc nhiều thiết bị khác nhau. Tỷ lệ này so với một số nước trong khu vực như Singapore, Malaysia là khá cao.Bên cạnh đó, lượng người dùng thiết bị Android ở Việt Nam chiếm 68%, iOS là 25%.Thống kê cũng chỉ ra rằng, người sử dụng Internet bằng mobile tại Việt Nam dành nhiều thời gian cho việc vào mạng xã hội (94%), nhắn tin (91%), tìm kiếm thông tin (87%), truyền thông và giải trí (73%), âm nhạc (72%), game (67%), đọc tin tức và thời tiết (65%). Trong khi đó, các hoạt động chiếm thời lượng thấp là mua sắm và thương mại điện tử (43%), du lịch (42%) và đọc sách, truyện (39%).Appota cũng đưa ra con số về Top các ứng dụng nhắn tin có nhiều người dùng nhất tại Việt Nam năm 2016. Trong đó, Zalo dẫn đầu với 80%, Facebook Messenger là 73%, Viber là 40%, Skype chiếm 37%, Line là 18%... Kế tiếp sau là Yahoo, Tango, Wechat, Whatsapp, Kakao Talk.(Biểu đồ thống kê thời gian người dùng Mobile vào Internet hàng ngày)Phía Appota cũng cho biết đơn vị này thu thập dữ liệu thị trường mobile cùng sự hợp tác của Google. Ngoài ra, công ty này còn tham khảo tài liệu từ một số nguồn khác như nhà phân tích di động Euromonitor. Q&Me, Apteligent, App Annine và Comscore để có một báo cáo đầy đủ nhất./.