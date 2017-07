Ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân APEC (ABAC) Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 28/7, Hội nghị Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC lần thứ 3 (ABAC III) đã bế mạc sau 5 ngày họp tại thành phố Toronto của Canada với việc đạt được nhất trí về những nội dung quan trọng nhằm xây dựng một khu vực APEC cởi mở, đổi mới và bao trùm.Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong phiên họp kết thúc, đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên đã rà soát lại toàn bộ nội dung làm việc của các nhóm công tác, ghi nhận báo cáo tài chính, rà soát chương trình làm việc và các ưu tiên của ABAC, đồng thời nhất trí thông qua dự thảo Thư ABAC gửi các nhà lãnh đạo APEC và Báo cáo ABAC gửi các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.Trong thông cáo báo chí đưa ra sau hội nghị, các thành viên ABAC III nhấn mạnh APEC cần trở thành một khu vực cởi mở, đổi mới và bao trùm với một tầm nhìn dài hạn để có thể tạo ra tăng trưởng bền vững và bao trùm trong khu vực.Để phát triển theo hướng đó, ABAC nhấn mạnh đến 4 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm tăng cường hội nhập và tự do hóa thương mại; thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs); phát triển khoa học - công nghệ; và đào tạo nguồn nhân lực.Thông cáo cũng kêu gọi APEC thực hiện các bước đi mạnh mẽ hướng tới việc thành lập Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) trên cơ sở những kết quả đã có được từ các thỏa thuận thương mại khu vực tham vọng như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Liên minh Thái Bình Dương.Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, tiến sỹ Alan Bollard, Giám đốc tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, nêu rõ do ABAC III là cuộc họp của các doanh nghiệp APEC nên các đại biểu đã thảo luận hàng loạt vấn đề về thương mại, đầu tư và duy trì sự tăng trưởng năng động ở châu Á-Thái Bình Dương. Nhiều vấn đề mới cũng đã được các đại biểu trao đổi tích cực như về thương mại điện tử, sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ, vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế…Trong khi đó, ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch ABAC Việt Nam, nhấn mạnh đến vai trò của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên kỹ thuật số, nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam.“Nếu như chúng ta áp dụng được những công nghệ mới, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian và rút ngắn được khoảng cách,” ông Hoàng Văn Dũng nói sau khi đề cập đến những bài học kinh nghiệm của Canada trong phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục, là những trụ cột chính cho phát triển trong tương lai.Hội nghị ABAC III diễn ra từ 24-28/7 ở thành phố Toronto của Canada.Trước khi hội nghị chính thức khép lại, các đại biểu đã được xem một clip giới thiệu về thành phố Đà Nẵng và nghe đại diện đoàn đại biểu Việt Nam trình bày về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC cũng như cuộc Đối thoại giữa ABAC với các nhà lãnh đạo APEC vào cuối năm nay./.