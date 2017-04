Nghi phạm Shibuya Yasumasa. (Nguồn: Kyodo)

Báo Nhật Bản ngày 16/4 đưa tin liên quan đến vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba, kết quả giám định mẫu ADN của nghi phạm có tên là Shibuya Yasumasa , 46 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Lê Thị Nhật LinhTrước đó, ngày 14/4, sau khi tiến hành bắt giữ nghi phạm, cảnh sát thành phố Abiko xác nhận kết quả giám định ADN của y trùng khớp với mẫu ADN thu được tại hiện trường phát hiện xác bé Nhật Linh.Ngoài ra, đúng vào đêm bé Linh bị mất tích, camera an ninh tại khu vực xung quanh nơi tìm thấy bé Linh đã ghi lại hình ảnh của một trong hai ôtô mà nghi phạm sở hữu.Cảnh sát cho biết vào trưa 24/3, tại khu vực gần nơi tìm thấy cặp đi học của bé Linh, các camera an ninh đã thu được hình ảnh xe ôtô, nhỏ hơn chiếc ôtô mà nghi phạm thường sử dụng, nhiều lần đi lại tại khu vực này.Ngoài ra, vào tối 24/3, camera an ninh cũng ghi được hình ảnh chiếc xe này ở gần khu vực tìm thấy thi thể bé Linh.Giáo viên trường Mutsumi, nơi bé Linh theo học, xác nhận Shibuya đã không tham gia hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh như thường lệ vào sáng 24/3.Vào tối 24/3, xe ôtô nhỏ của nghi phạm cũng không có trong bãi đỗ xe và đối tượng này cũng không tham gia tìm kiếm bé./.