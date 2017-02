Aeroflot được đánh giá là thương hiệu hàng không mạnh nhất thế giới. (Nguồn: AFP)

Aeroflot có bề dày truyền thống và là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất thế giới. (Nguồn: Telegraph)

Các nữ tiếp viên Aeroflot nổi bật trong bộ đồng phục mới của hãng, được đánh giá là thanh lịch bậc nhất thế giới. (Nguồn: Aeroflot)

Aeroflot, hãng hàng không quốc gia Nga từng bị lôi ra làm trò đùa vì độ an toàn thấp và các viên phi công có năng lực kém, nay lại là thương hiệu hàng không mạnh nhất thế giới.Ít nhất đây là đánh giá do một công ty tư vấn chiến lược hàng đầu đưa ra. Tờ Independent cho biết Brand Finance, nơi gần đây mới công bố danh sách thường niên Global 500 đánh giá các thương hiệu mạnh nhất như Lego, Google, Nike, Ferrari và Visa, đã gây sốc khi ca ngợi Aeroflot trong tuần này.Theo Brand Finance, hãng hàng không Nga tỏa sáng hơn nhiều các hãng hàng không lớn nhất ở Mỹ và Trung Đông khi được xếp hạng thương hiệu AAA. Trong khi có tới 9 hãng hàng không được trao điểm số AAA, Brand Finance nói rằng Aeroflot là thương hiệu “mạnh nhất” trong đó.Công ty dẫn một số cơ sở để ủng hộ cho quan điểm của mình như việc Aeroflot tài trợ cho CLB bóng đá Manchester United của Anh, đội máy bay trẻ trung và công ty đầu tư rất mạnh tay vào tiếp thị, đặc biệt là ở khu vực châu Á.Brand Finance nói thêm: “Tin tức này có thể gây ngạc nhiên với những người ở châu Âu và Bắc Mỹ, đã cảm thấy quen thuộc hơn với các hãng hàng không phương Tây hoặc của vùng Vịnh. Sức mạnh của thương hiệu Aeroflot tới một phần nhờ hãng này thống trị thị trường nội địa. Điểm số thương hiệu của hãng này, tính trên những khía cạnh như độ quen thuộc và độ trung thành của người dùng, đều rất đáng gờm khi so với đối thủ tại thị trường nội địa.”Brand Finance đánh giá American Airlines là thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới hiện nay, vượt lên so với Delta, United, Emirates và Southwest. Về mặt này, Aeroflot chỉ đứng thứ 26.Đáng chú ý là tiêu chuẩn an toàn của Aeroflot hiện thuộc hàng tốt nhất trong ngành hàng không. Trang web AirlineRatings.com chuyên đánh giá mức độ rủi ro của các hãng hàng không thậm chí còn cho Aeroflot 7 sao, bằng với hãng Qantas lừng danh. Aeroflot chỉ có đúng 1 vụ tai nạn gây chết người trong 20 năm qua.Trước đó, thành tích của Aeroflot là cơn ác mộng với các hành khách. Thời Chiến tranh Lạnh, hãng này có liên quan tới 721 vụ tai nạn chỉ trong 44 năm. Trang Aircraft Crashes Record Office nói rằng đã có tổng cộng 8.231 hành khách thiệt mạng vì các vụ rơi máy bay của Aeroflot./.