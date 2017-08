Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh ở ngôi làng Mirza Olang. (Nguồn: pajhwok.com)

Giới chức địa phương ngày 7/8 cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng phiến quân tại tỉnh Sari Pul, miền Bắc nước này.Theo nguồn tin trên, Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đối địch đã liên kết và thực hiện vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Mirza Olang thuộc huyện Sayyad hôm 3/8 vừa qua.Phiến quân đã chiếm giữ được khu vực này sau 2 ngày đụng độ quyết liệt với lực lượng cảnh sát Afghanistan và các tay súng bộ lạc. Đụng đỗ đã làm trên 50 người thiệt mạng, trong đó có hơn 20 dân thường, gồm cả phụ nữ và trẻ em.Phần lớn nạn nhân là người Hồi giáo dòng Shi'ite, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Taliban đã nhận thực hiện vụ tấn công này.Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Sari Pul, vụ bạo lực mới nhất ở Afghanistan, nơi có tới 1.700 dân thường thiệt mạng trong các vụ bạo lực từ đầu năm đến nay.An ninh tại Afghanistan từ lâu đã trở nên bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các tay súng Taliban, đặc biệt vào thời điểm mùa Hè, khi thời tiết ấm hơn khiến các tay súng Taliban dễ dàng hành động.Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này kể từ tháng 1/2009./.