Cảnh sát Afghanistan kiểm tra an ninh tại một điểm kiểm soát ở tỉnh Laghman ngày 11/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 23/7, mạng tin IANS đưa tin lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 56 phiến quân trong các hoạt động truy quét trên toàn quốc.Tuyên bố chính thức Bộ Quốc phòng Afghanistan nêu rõ: "Trong 24 giờ qua, lực lượng quân đội và an ninh quốc gia đã tiến hành các hoạt động truy quét lớn. Kết quả là 56 phiến quân đã bị tiêu diệt và 30 người khác bị thương.”Các cuộc đột kích đã được thực hiện tại các khu vực Nangarhar, Kapisa, Ghazni, Logar, Kandahar, Zabul, Uruzgan, Kunduz, Faryab, Baghlan, Badakhshan và Helmand.Lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường hoạt động truy quét trong thời gian gần đây nhằm chống lại các phiến quân đang phát triển mạnh vào mùa Xuân và mùa Hè, được biết đến như mùa thánh chiến ở quốc gia Trung Á này./.