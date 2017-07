Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiên quân Taliban tại quận Nawa, tỉnh Helmand (Afghanistan) ngày 17/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, các quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Afghanistan cho biết, ngày 21/7, một vài nhân viên an ninh nước này đã thiệt mạng do nhầm lẫn trong một cuộc không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand.Thông cáo của phái bộ NATO tại Afghanistan khẳng định: "Trong một chiến dịch (của các lực lượng an ninh Afghanistan) được Mỹ hỗ trợ, các cuộc không kích đã dẫn tới nhiều cái chết của lực lượng Afghanistan."Thông cáo cũng lưu ý rằng sẽ có một cuộc điều tra về vụ việc nói trên.Vụ việc này xảy ra vào chiều 21/7, tại huyện Gereshk, tỉnh Helmand, nơi có nhiều khu vực rộng lớn vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phiến quân Taliban.Người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand Omar Zwak cho hay vụ tấn công đã khiến một vài cảnh sát thiệt mạng, những nạn nhân này đã ở trong một đồn cảnh sát./.