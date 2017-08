Hình ảnh một căn cứ quân sự ở Afghanistan bị tấn công. (Nguồn: dawn.com)

Theo THX, một quan chức địa phương cho biết ngày 4/8, các tay súng Taliban đã chiếm một tòa nhà và tấn công căn cứ của lực lượng an ninh gần đó ở huyện Gereshk, tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, có thể gây ra một số thương vong.Người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand, ông Omar Zwak nói rằng 4 tay súng mặc áo vest đánh bom liều chết đã xông vào một tòa nhà 5 tầng.Những đối tượng này đã bắn vào căn cứ quân sự của lực lượng an ninh gần đó, sau khi chúng chiếm được tòa nhà này trong đầu giờ sáng cùng ngày.Hiện các lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực trên và đang tìm cách ứng phó với tình hình.Tỉnh Helmand, cách thủ đô Kabul 555 km về phía Nam, nổi tiếng với hoạt động trồng cây thuốc phiện và là một thành trì của Taliban./.