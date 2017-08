Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống phiến quân tại tỉnh Kunduz. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/8, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 25 tay súng phiến quân và làm bị thương 30 tay súng khác trong các vụ đụng độ tại tỉnh miền Đông Wordak trong 24 giờ qua.Theo thông báo, một nhóm phiến quân Taliban đã tiến hành các vụ tấn công dọc tuyến đường cao tốc nối thủ đô Kabul với thành phố Kandahar và có kế hoạch phong tỏa khu vực này.Tuy nhiên, lực lượng an ninh Afghanistan đã đập tan âm mưu của phiến quân, đồng thời bắt giữ hai tay súng. Các vụ đụng độ cũng khiến một dân thường thiệt mạng và sáu nhân viên an ninh bị thương.Taliban chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.Các lực lượng an ninh Afghanistan gần đây đã tăng cường các chiến dịch an ninh trong bối cảnh phiến quân Taliban gia tăng hoạt động tại nhiều tỉnh khắp nước này./.