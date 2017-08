Đại diện thường trực Ai Cập tại Liên hợp quốc Amr Aboul Atta. (Nguồn: egyptindependent.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Đại diện thường trực Ai Cập tại Liên hợp quốc Amr Aboul Atta ngày 4/8 hối thúc cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ Nghị quyết 2370 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cấm cung cấp vũ khí cho khủng bố.Nghị quyết 2370 được thông qua tại phiên họp ngày 2/8 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do Ai Cập chủ trì.Ông Amr Aboul Atta khẳng định mọi động thái của nước này và 3 nước đồng minh Arab - gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain - là nhằm thúc đẩy các biện pháp toàn cầu với mục tiêu ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố, trong bối cảnh Cairo cáo buộc chính quyền Qatar hỗ trợ các nhóm khủng bố gây tình trạng bất ổn kéo dài tại khu vực vùng Vịnh, điều mà chính quyền Doha đã lên tiếng bác bỏ.Trong một diễn biến liên quan, Phái đoàn đại diện thường trực Ai Cập tại Liên hợp quốc đã gửi một bức thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó Cairo phản bác các chỉ trích từ Qatar, cho rằng nước này đang sử dụng vị trí của mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để công kích Doha.Trong bức thư, được công bố trên website chính thức của Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 4/8, Phái đoàn thường trực Ai Cập tại Liên hợp quốc một lần nữa cáo buộc Qatar đã ủng hộ cả về tài chính và tư tưởng cho các nhóm khủng bố tại Trung Đông.Hiện, Ai Cập và 3 nước đồng minh Arab đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời liệt 59 cá nhân và 12 tổ chức có liên hệ với Doha vào danh sách khủng bố./.