Nhân viên an ninh Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/5, không quân Ai Cập đã phá hủy 15 phương tiện vận chuyển vũ khí và đạn dược di chuyển từ Libya thâm nhập trái phép lãnh thổ nước này trong khi các lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt 8 tay súng đang được huấn luyện để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của chính phủ và người Cơ đốc giáo trong một chiến dịch khác.Theo người phát ngôn quân đội Ai Cập, Đại tá Tamer al-Rifai, các đơn vị vũ trang đã nhận được tin tình báo về một số lượng lớn các phương tiện vận chuyển vũ khí tập trung tại biên giới Libya ở phía Tây Ai Cập và đang chuẩn bị xâm nhập lãnh thổ nước này. Các máy bay quân sự đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực và tấn công ngay khi các phương tiện này di chuyển vào lãnh thổ Ai Cập.Chiến dịch kết thúc sau 48 giờ đã phá hủy 15 phương tiện vận chuyển vũ khí, đạn dược và hàng hóa buôn lậu. Quân đội Ai Cập đã đập tan âm mưu vận chuyển vũ khí lậu trong bối cảnh tình hình tại Libya đang rối loạn, các tay súng đối lập đang đẩy mạnh hoạt động nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng đã hiện diện tại quốc gia này.Cùng ngày, Bộ Nội vụ Ai Cập cũng cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một nhóm phiến quân thuộc tổ chức "Anh em Hồi giáo" được cho đang trong quá trình huấn luyện để thực hiện các vụ khủng bố tại một sa mạc phía Nam nước này. Trong số này có Helmi Masri Mohareb, đối tượng cầm đầu đường dây đưa các tay súng tới tham gia các trại huấn luyện qua biên giới phía Nam Ai Cập. Bộ này cũng cho biết đã xảy ra đấu súng quyết liệt giữa lực lượng an ninh và nhóm phiến quân này.Tổ chức Anh em Hồi giáo từng là một trong những phong trào đối lập lớn nhất tại Ai Cập. Lãnh đạo phong trào này, Mohamed Morsi từng được bầu làm Tổng thống Ai Cập năm 2012 nhưng bị quân đội lật đổ 1 năm sau đó do những chính sách Hồi giáo gây chia rẽ.Chính phủ Ai Cập sau đó liệt tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố và liên tục thực hiện các chiến dịch truy quyét các thành viên của tổ chức này. Cũng kể từ đây, các hoạt động khủng bố chống đối chính phủ liên tục gia tăng./.