Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi. (Nguồn: english.ahram.org.eg)

Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ Iraq khôi phục an ninh, ổn định tình hình cũng như quá trình tái thiết sau những chiến thắng gần đây của các lực lượng an ninh Iraq trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Tuyên bố được Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ngày 19/7 tại Mosul.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết ông Soukry đánh giá cao quan hệ lịch sử với Iraq và chuyến thăm của ông tới thành phố Mosul là một phần những nỗ lực của Ai Cập nhằm thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác ở tất cả các cấp độ với Iraq, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố.Ông Shoukry nhấn mạnh rằng Ai Cập đang giúp Iraq khôi phục lại vị thế khu vực của mình nhằm tăng cường khả năng chống lại những thách thức đe dọa an ninh và ổn định của các quốc gia Arab.Nhà ngoại giao Ai Cập cũng ca ngợi những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Al-Abadi trong tiến trình hòa giải dân tộc ở Iraq, hỗ trợ bộ máy an ninh và bảo vệ sự thống nhất và chủ quyền của đất nước.Về phần mình, Thủ tướng Al-Abadi nói rằng chiến thắng gần đây của Iraq trước IS góp phần đảm bảo an ninh cho người dân Iraq và sự ổn định của đất nước. Thủ tướng Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu diệt tận gốc IS tại các căn cứ của tổ chức này ở Syria để hòa bình và an ninh có thể được phục hồi trong khu vực Arab.Hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Iraq cũng thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có kết quả can thiệp của một số nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ.Hai bên đề cao vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, cho rằng cần phải nhắm mục tiêu vào các nguồn tài trợ tài chính và bộ máy tuyên truyền của khủng bố./.