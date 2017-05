Biển quảng cáo về cuộc bầu cử Quốc hội trên một tuyến phố ở thủ đô Algiers ngày 6/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Alger, Tổng cục An ninh Algeria (DGSN) ngày 1/5 cho biết lực lượng an ninh cùng với cảnh sát tư pháp đã triệt phá một mạng lưới khủng bố gồm 11 tên, qua đó chặn đứng được kế hoạch tấn công khủng bố đẫm máu trong ngày bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tới.Theo DGSN, mạng lưới khủng bố nguy hiểm nêu trên bị phát hiện sau nghi can đầu tiên của mạng lưới bị bắt giữ tại Reghaïa, tỉnh Alger.Tên này chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các địa điểm sẽ diễn ra bỏ phiếu trong ngày bầu cử quốc hội tại thủ đô Alger.Lời khai của tên này đã giúp lực lượng an ninh bắt giữ 10 tên khác trong mạng lưới trên tại 3 tỉnh phía Đông thủ đô Alger là Boumerdès, Tizi-Ouzou và Blida.Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Algeria cho biết quân đội đã bắt giữ 30 phần tử hỗ trợ cho các nhóm khủng bố tại tỉnh Constantine, cách thủ đô Alger 431km về phía Đông.Những tên này chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ hậu cần cho Katibet El Ghoraba, nhánh khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Nhánh khủng bố này do tên Abou Hamman chỉ huy, đối tượng đã bị quân đội tiêu diệt hôm 25/3 vừa qua.Mặc dù có sự cải thiện rõ rệt về tình hình an ninh, nhưng các tỉnh ở phía Đông thủ đô và khu vực cực Nam hiện vẫn là những điểm nóng trong các chiến dịch chống khủng bố của quân đội Algeria.Nhà chức trách Algeria ước tính có hơn 300 phần tử khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ quốc gia Bắc Phi này.Kể từ tháng 1/2017 đến nay, Algeria đã tiêu diệt và bắt giữ hơn 70 phần tử khủng bố cùng hơn 30 đối tượng hỗ trợ các mạng lưới khủng bố, thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược.Trong năm ngoái, nhà chức trách Algeria đã bắt giữ và tiêu diệt được hơn 160 đối tượng khủng bố./.