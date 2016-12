Lực lượng cảnh sát Algeria. (Nguồn: timeslive.co.za)

Ngày 29/12, Bộ Nội vụ Algeria cho biết sẽ có ít nhất 10.000 binh sỹ, Hiến binh và cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh cho người dân tại thủ đô trong dịp Năm mới.Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt được triển khai tại các tụ điểm công cộng trong thủ đô trong suốt dịp lễ kéo dài đến hết ngày 8/1 năm sau. Tất cả các trục đường dẫn vào thủ đô đều được kiểm soát chặt chẽ với các thiết bị hiện đại nhất.Quân đội cũng thực hiện kiểm soát vùng trời thủ đô trong dịp này. Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại các thành phố lớn khác như Oran, Constantine, Annaba và khu vực miền Nam, đồng thời người dân được khuyến cáo hợp tác với lực lượng an ninh trong quá trình kiểm tra an ninh.Quân đội cũng thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trên không tại khu vực sa mạc nhằm ngăn chặn buôn lậu hàng hóa và ma túy, cũng như các phần tử khủng bố thường lợi dụng dịp này để tấn công khủng bố.Các máy ghi hình an ninh cũng đã được lắp đặt, với mục đích kiểm soát tốt nhất giao thông đường bộ và tránh những rủi ro lớn có thể diễn ra. Đặc biệt tại các vùng biên giới với các nước như Libya, Tunisia và Mali, lực lượng quân đội Algeria được đặt trong tình trạng báo động cao. Quân đội đã tăng cường đến các tỉnh du lịch miền Nam như các tỉnh Illizi, Tamanrasset, Adrar, Djanet và Ghardaia. Các công ty du lịch, các nhà hàng, khách sạn và cơ sở lưu trú được kêu gọi hợp tác với lực lượng an ninh./.