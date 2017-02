Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Với mục tiêu giúp người dân miền Tây đóng những chiếc thuyền đảm bảo an toàn bằng nguồn nguyên liệu tre, ngày 7/2, Quỹ Alstom Foundation (Pháp) đã hỗ trợ dự án giao thông bền vững giai đoạn 2, tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.Đây là dự án nằm trong số 18 dự án mà Quỹ Alstom Foundation lựa chọn thực hiện vào năm 2017, nhằm thúc đẩy việc làm, phúc lợi và giáo dục trẻ em tại các quốc gia có sự hiện diện của Alstom.Dự án giao thông bền vững giai đoạn 2 được triển khai tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, với nguồn tài trợ khoảng 25.000 ​Euro.Được biết, trong giai đoạn 1, dự án này đã được thực hiện tại Bangladesh trong năm 2014 với mục tiêu thiết kế một mẫu thuyền mạnh mẽ lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền truyền thống thường được sử dụng ở quốc gia này.Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện tại Việt Nam trong năm 2017 sau khi Quỹ ​nhận thấy Việt Nam là đất nước có nhiều dòng sông và dân cư ven biển ước đạt 25 triệu người trước năm 2020. Đây là yếu tố mang tính quyết định để phát triển phương tiện giao thông bền vững với nguồn nguyên liệu có sẵn là tre.Trước đó, ngày 17/1, Alstom đã ký hợp đồng với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho hạng mục cung cấp hệ thống metro số 1 của Tuyến tàu điện ngầm số 3 sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2021.Đây là hợp đồng hệ thống metro tích hợp đầu tiên của Alstom tại Việt Nam./.