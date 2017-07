Alvaro Morata. (Nguồn: Getty Images)

Hai tuần sau khi bị Manchester United nẫng tay trên Romelu Lukaku, Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Alvaro Morata từ Real Madrid với giá 58 triệu bảng. Cuộc chiến giữa hai quyền lực tại giải Ngoại hạng chính thức được bắt đầu.Lukaku đã có hơn 100 bàn thắng tại Premier League và rõ ràng là phương án an toàn cho M.U trong trường hợp muốn theo đuổi các danh hiệu quốc nội. Tiền đạo người Bỉ mạnh trong tranh chấp bóng bổng và là mẫu tiền đạo sẵn sàng bước vào những màn đấu tay đôi với các hậu vệ đối phương. M.U khi có Lukaku chơi cao nhất sẽ là câu lạc bộ thường xuyên đón bóng bật ra cho tuyến hai, các tiền vệ với khả năng tạo đột biến cao như Paul Pogba và Ander Herrera sẽ được hưởng lợi. Điểm yếu của Lukaku là khả năng tỏa sáng trong các trận cầu lớn. 22/25 bàn của Lukaku tại Premier League mùa trước được ghi vào lưới các câu lạc bộ ngoài Top 4. Nếu M.U muốn đi xa tại Champions League 2017/18, Lukaku sẽ phải nỗ lực rất nhiều.Morata chưa từng thi đấu tại Premier League, điều này đang đặt một dấu hỏi vào khả năng hòa nhập của tiền đạo người Tây Ban Nha với môi trường Premier League. Song trong khuôn khổ các trận quyết đấu, Morata sẽ là chiến tướng của Chelsea. Tiền đạo có biệt danh “Tiểu Raul” trong quãng thời gian khoác áo Juventus nổi tiếng với những bàn thắng quan trọng tại Champions League. Chính Morata chứ không ai khác là người ấn định chiến thắng cho Juve trước Real Madrid tại bán kết Champions League 2014/15, anh cũng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết cho “Bà đầm già”.Về chuyên môn Morata sở hữu khả năng đỡ bóng một chạm vượt trội so với Lukaku, chính kỹ năng này giúp Morata mãnh mẽ hơn Lukaku trong việc triển khai phản công, cũng là cách chơi bóng mà Conte dày công xây dựng tại Chelsea. Khả năng phối hợp với các vệ tinh xung quanh của Morata cũng đã được kiểm chứng, Carlos Tevez và Juan Cuadrado là những người hưởng lợi từ Morata trong thời gian anh chơi bóng tại Juve. Eden Hazard, Pedro Rodriguez và Willian sẽ không phải lo về chuyện phối hợp với anh sau khi Morata thay thế Diego Costa.Kẻ tám lạng, người nửa cân, Morata và Lukaku đều là những tiền đạo cần tìm kiếm sự khẳng định ở đẳng cấp cao nhất. Và việc chọn chiến tuyến là Chelsea và M.U đưa hai ngôi sao này chính thức đối đầu nhau kể từ mùa giải tới.Bạn gái của Morata đã đăng tải một clip Morata nhảy ăn mừng sung sướng theo điệu nhạc kinh điển Highway to hell của AC/DC ngay sau khi hay tin Chelsea đồng ý trả đủ cho Real 58 triệu bảng để có anh. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng khẳng định anh sẽ không bao giờ quay trở lại Real thêm một lần nào nữa. Hai lần gắn bó với màu áo trắng đều mang lại cho Morata những kỷ niệm buồn. Nói Real, câu lạc bộ đào tạo ra Morata là “hell - địa ngục” thì hơi quá song Santiago Bernabeu không thể là nơi cho Morata danh vọng mà anh mong muốn.Logic nào khiến một tiền đạo chỉ chơi trung bình 43 phút/trận cả mùa cho Real Madrid lại có giá lên tới 58 triệu bảng? Các đại gia tại châu Âu nhận thức rất rõ tài năng của Morata. Anh có hiệu suất ghi bàn cao hơn cả Cristiano Ronaldo lẫy Karim Benzema, khả năng tỏa sáng tại Champions League cũng được đảm bảo. Tiền đạo người Tây Ban Nha xứng đáng được làm chủ công một tên tuổi lớn ở châu Âu thay vì “gặm một nỗi căm hơn trong cũi sắt” ở tuổi 25 tại Real.Morata đã làm tất cả đề có thể rời khỏi Santiago Bernabeu. Anh gật đầu với mọi lời đề nghị, từ Manchester United, AC Milan và giờ là Chelsea. Khao khát tỏa sáng như con mãnh thú bị nhốt lâu ngày ấy sẽ mang tới sức mạnh đáng gờm nơi Morata vào mùa giải tới. Chelsea sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi từ điều ấy. Cuộc chiến bây giờ thực sự mới bắt đầu với Morata./.