(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với cả hai bị cáo gồm Đàm Văn Ngô (sinh năm 1988, trú tại xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) và Đàm Tăng Lộ (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”Theo cáo trạng, năm 2015, Đàm Văn Ngô sang Trung Quốc làm thợ xây một thời gian và quen biết Đàm Tăng Lộ.Khi trở về Việt Nam, Ngô và Lộ vẫn giữ mối liên hệ thường xuyên với nhau. Trong thời gian đó, Lộ đã bàn với Ngô tìm người mua ma túy để Lộ sẽ cấp “hàng” cho, lợi nhuận hai bên sẽ cùng nhau hưởng.Đến tháng 6/2016, qua bạn bè xã hội giới thiệu, Ngô quen biết với một người đàn ông tên An (chưa rõ nhân thân) và được đối tượng này đặt mua một kilogram ma túy với giá 220 triệu đồng.Sau đó, Ngô đã bàn với Lộ rồi hẹn An lên Thái Nguyên để giao dịch mua bán ma túy. Ngày 8/8/2016, Đàm Tăng Lộ mang một kilogam ma túy từ Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam và cùng Ngô đi ôtô khách về Thái Nguyên thuê phòng nghỉ chờ “bạn hàng.”Tuy nhiên, ngay sau đó, An lại chuyển hướng và bảo Ngô mang số ma túy trên xuống Đông Anh (Hà Nội) để trao đổi “hàng.”Đến tối 9/8/2016, Ngô và Lộ đã tới thuê phòng ở một nhà nghỉ ở Đông Anh để gặp An. Tại đây, khi An tới, Ngô đã mang số ma túy trên cho An xem, khi đã đồng ý về chất lượng ma túy, An bảo đi lấy tiền, rồi sẽ quay lại.Tuy nhiên, khi An vừa đi khỏi nhà nghỉ, đúng lúc đó, Công an huyện Đông Anh đã tới kiểm tra hành chính, phát hiện ra hai đối tượng buôn ma túy cùng toàn bộ tang vật.Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi phạm tội của hai bị cáo Đàm Văn Ngô và Đàm Tăng Lộ là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tham gia mua bán ma túy với số lượng lớn, cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm./.