Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đã gặp người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: dynamitenews)

Ngày 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà Ấn Độ Sushma Swaraj để thảo luận về việc tăng cường hợp tác khu vực, các vấn đề quốc phòng và an ninh.Cao ủy Australia tại Ấn Độ Harinder Sidhu cho biết chuyến thăm của bà Bishop là nhằm nhấn mạnh thực tế Ấn Độ là một trong những đối tác an ninh và kinh tế hàng đầu của Australia và phía Australia cam kết tìm kiếm cách thức mở rộng hơn nữa hợp tác.Trước đó, bà Bishop đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ hai ngày. Trong thời gian ở thăm, quan chức ngoại giao này sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính Arun Jaitley và Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực Prakash Javendekar.Ngoài ra, Ngoại trưởng Bishop còn có bài diễn văn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, qua đó thể hiện cách thức Australia và Ấn Độ có thể hợp tác xây dựng hòa bình, thịnh vượng và một trật tự dựa trên luật pháp ở khu vực./.