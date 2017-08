Ông M.Venkaiah Naidu và vợ. (Nguồn: PTI)

Ngày 5/8, với kết quả 516/760 phiếu ủng hộ, ứng cử viên thuộc Liên minh Dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, ông, đã trở thành Phó Tổng thống lần thứ 13 của Ấn Độ.Theo kết quả kiểm phiếu, ông M.Venkaiah Naidu đã giành chiến thắng áp đảo, với 68% phiếu ủng hộ, so với ứng cử viên phe đối lập do đảng Quốc đại đứng đầu Gopal Krishna Gandhi chỉ giành được 244 phiếu ủng hộ, chiếm 32%.Ủy ban Bầu cử quốc gia cho biết tỷ lệ nghị sỹ bao gồm Thượng viện và Hạ viện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Phó Tổng thống đạt tới 98,21%.Đây được xem là chiến thắng lịch sử của NDA khi liên minh này đã giành chiến thắng liên tiếp trong hai cuộc bầu cử và nắm giữ cả hai vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống.Dư luận trong nước cho rằng chiến thắng này sẽ gia tăng sức mạnh và củng cố vị thế của liên minh NDA cầm quyền trên chính trường Ấn Độ, qua đó tạo lợi thế lớn cho NDA trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019.Ông Venkaiah Naidu, 68 tuổi, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền hình, sẽ chính thức nắm quyền Phó Tổng thống sau khi Phó Tổng thống đương nhiệm ông Hamid Ansari kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 10/8 tới./.