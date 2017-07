Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Mạng Zee News ngày 13/7 đưa tin 2 chuyên gia hạt nhân hàng đầu người Mỹ là Hans M Kristensen và Robert S Norris cho biết Ấn Độ hiện đang phát triển một loại tên lửa có thể tấn công vào mọi vị trí trên lãnh thổ Trung Quốc từ các căn cứ ở miền Nam Ấn Độ.Trong bài viết có tiêu đề "Lực lượng hạt nhân Ấn Độ năm 2017" in trên tạp chí After Midnight số ra tháng 7-8, hai chuyên gia trên cho rằng New Delhi dự tính có đủ lượng plutoni để sản xuất từ 150-200 đầu đạn hạt nhân nhưng có khả năng chỉ sản xuất từ 120-130 đầu đạn. Hai chuyên gia cho rằng Ấn Độ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình để đề phòng Trung Quốc.Theo bài viết, chiến lược hạt nhân của Ấn Độ trước đây vốn nhằm vào Pakistan thì giờ đây dường như lại tăng cường tập trung vào Bắc Kinh. Hai chuyên gia viết: "Sự điều chỉnh này sẽ kéo theo nhiều khả năng mới đáng chú ý trong thập niên sắp tới, có thể làm ảnh hưởng tới cách Ấn Độ đánh giá vai trò của vũ khí hạt nhân đối với Pakistan."Lưu ý rằng Ấn Độ đang phát triển một số hệ thống vũ khí hạt nhân mới, hai chuyên gia dự báo New Delhi hiện vận hành 7 hệ thống có khả năng mang vũ khí hạt nhân, bao gồm 2 máy bay, 4 tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền và 1 tên lửa đạn đạo phóng từ biển.Theo các chuyên gia, "Ấn Độ đang phát triển thêm ít nhất 4 hệ thống nữa. Chương trình phát triển này đang ở giai đoạn tăng tốc, các tên lửa tầm xa phóng từ đất liền và trên biển có khả năng sẽ được triển khai trong thập niên tới."Hai chuyên gia Kristensen và Norris cho rằng tên lửa Agni-2 của Ấn Độ, có khả năng mang đầu đạn thông thường và hạt nhân với tầm bắn 2.000 km, có thể nhằm vào các mục tiêu ở miền Tây, miền Trung và miền Nam Trung Quốc.Mặc dù tên lửa Agni-4 sẽ có khả năng tấn công gần như tất cả các mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc từ phía Đông Bắc của Ấn Độ, New Delhi hiện cũng đang phát triển tên lửa Agni-5 có tầm bắn xa hơn, lên tới 5.000 km./.