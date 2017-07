Theo THX, cảnh sát Ấn Độ ngày 1/8 thông báo một vụ đấu súng dữ dội giữa phiến quân và các binh sỹ Ấn Độ đã nổ ra tại khu vực nhiều bất ổn Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.Cụ thể, vụ đấu súng xảy ra ở làng Harkipora ở quận Pulwama, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 27 km về phía Nam.Một sỹ quan cảnh sát cho hay: “Vụ đấu súng nổ ra tại làng Harkipora vào sáng 1/8, sau khi các nhóm binh sỹ và cảnh sát Ấn Độ bao vây một vị trí mà thông tin tình báo cho rằng có sự hiện diện của phiến quân trong khu vực.”Cảnh sát nghi ngờ 2 phiến quân ẩn nấp trong khu vực này. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng súng nổ trong làng.Các cuộc giao tranh giữa phiến quân và binh lính Ấn Độ đóng tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát nổ ra từ năm 1989./.