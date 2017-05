Binh sỹ Ấn Độ canh gác ở sát biên giới với Pakistan. (Nguồn: geo.tv)

Mạng Zee News của Ấn Độ đưa tin chỉ huy Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ Sharma ngày 6/5 tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng đối phó trước bất kỳ rủi ro nào do quân đội Pakistan hay những kẻ khủng bố gây ra.Phát biểu tại trụ sở của lực lượng trên, ông Sharma nói: “Họ (Pakistan) luôn xâm nhập và cử những kẻ khủng bố. Chúng tôi (lực lượng an ninh Ấn Độ) vẫn tiếp tục chiến đấu và bạn có thể thấy cho đến nay, chúng tôi đã đối phó thành công tất cả những âm mưu ghê tởm của chúng.""Tôi có thể đảm bảo rằng các lực lượng an ninh Ấn Độ hoàn toàn sẵn sàng trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào và chúng tôi sẽ có những hành động đáp trả thích đáng đối với bất kỳ rủi ro nào đến từ phía bên kia.”Ông miêu tả việc chặt thi thể hai binh sỹ Ấn Độ ở dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir do Lục quân Pakistan gây ra là “rất đáng tiếc”./.