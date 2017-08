Một bé trai ăn ốc sên bị ký sinh trùng Angiostrongylus cantonensistấn công lên não. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Hình ảnh sán lá gan.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây tiếp nhận cả trăm ca nhập viện do nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là sán lá gan lớn, giun lươn do thói quen ăn đồ sống như nem chua, gỏi, rau sống…Đặc biệt, có bệnh nhân bị viêm màng não do Angiostrongylus cantonesis (một loài giun đũa chuột gây nên), gây những bệnh cảnh nặng nề.Hiện nay, tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị cho một bệnh nhân 70 tuổi ở (Ý Yên, Nam Định) bị áp xe gan do nhiễm sán lá gan.Bác sỹ Đoàn Thu Trà - Phó khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao và đau nhiều vùng gan được tuyến dưới chẩn đoán áp xe gan không rõ nguyên nhân.Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng sốt cao, rét run, có biểu hiện bệnh lý nhiễm trùng, vùng gan rất đau, men gan cũng như xét nghiệm Bilirubin máu tăng cao.Qua khám ban đầu, các bác sỹ hướng đến khả năng bệnh là ở nguyên nhân do bệnh nhân sống ở vùng quê hay ăn những thức ăn chưa được nấu chín như nem chua, gỏi, rau sống…Kết quả xét nghiệm huyết thanh cho thấy bệnh nhân dương tính với sán lá gan. Như vậy bệnh nhân được chẩn đoán áp xe gan là do nhiễm sán lá gan.Bác sỹ Đoàn Thu Trà nhấn mạnh, thời gian gần đây, tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là sán lá gan lớn, giun lươn.Đặc biệt, từ tháng Hai đến tháng Sáu, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 100 bệnh nhân nhiễm giun lươn trong các biểu hiện bệnh lý về tiêu hóa, phổi, ổ bụng…Có rất nhiều bệnh nhân đến Khoa Truyền nhiễm với chẩn đoán ban đầu là nhiễm khuẩn huyết, suy kiệt, tiêu chảy kéo dài rất nặng nề mà trước đó không tìm ra nguyên nhân do ký sinh trùng.Theo các chuyên gia, khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, cùng ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo và những thói quen tập quán sinh hoạt lạc hậu là điều kiện thuận lợi cho bệnh nhiễm ký sinh trùng phát triển.Trong một nghiên cứu từ năm 2012-2015 và hiện nay tại Bệnh viện Bạch Mai đang có một đề tài nghiên cứu kết hợp với đối tác của Nhật Bản cho thấy, tổn thương về bệnh lý do giun đũa chuột tại Việt Nam tỷ lệ gặp tương đối nhiều trong các bệnh nhân viêm màng não, đặc biệt là các bệnh nhân viêm màng não không tìm rõ căn nguyên.Bác sỹ Trà khuyến cáo, hiện nay một số bác sỹ ngay cả ở tuyến Trung ương cũng chưa thực sự quan tâm đến những bệnh lý do nhiễm ký sinh trùng. Do vậy, trong một số trường hợp chẩn đoán viêm màng não hoặc một số bệnh chưa rõ căn nguyên, nếu bệnh nhân có kèm theo các bệnh lý tiêu chảy kéo dài, có bệnh lý về áp xe gan thì nên sàng lọc để phát hiện các nguyên nhân do ký sinh trùng để có chẩn đoán và điều trị chính xác cho người bệnh.Theo các chuyên gia, đối với các bệnh lý do ký sinh trùng nếu không chẩn đoán đúng, việc sử dụng kháng sinh sẽ không có tác dụng, gây kháng thuốc và tốn kém cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Ngược lại nếu chẩn đoán đúng thì việc điều trị nhiều khi lại rất đơn giản với chi phí không nhiều.Để phòng bệnh nhiễm ký sinh trùng gây ra, bác sỹ Trà nhấn mạnh, cách đơn giản nhất là người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân và định kỳ tẩy giun sán 12 tháng/lần.Đặc biệt người dân cần từ bỏ thói quen ăn gỏi, ăn tái, không ăn thức ăn sống, chưa được nấu chín như nem chua, gỏi, rau sống…Mọi người cũng nên thường xuyên vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng, tránh tiếp xúc gần gũi với các con vật nuôi, vứt bỏ các thảm cũ, bụi bặm…/.