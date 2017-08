Hãng thông tấn PTI dẫn thông báo của Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thượng Hải ngày 1/8 cho biết Bộ trưởng Bộ Công thương Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã có cuộc đàm phán thẳng thắn với người đồng cấp Trung Quốc Chung Sơn về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác đầu tư, thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc theo hướng cân bằng và bền vững.Cụ thể, Bộ trưởng Sitharaman tìm kiếm sự hỗ trợ của Bộ Thương mại Trung Quốc trong việc giảm thâm hụt thương mại, tạo nhiều điều kiện tiếp cận thị trường hơn nữa và hình thành một sân chơi bình đẳng cho các sản phẩm công nghệ thông tin (IT), dược phẩm và nông nghiệp của Ấn Độ tại quốc gia đông dân nhất thế giới.Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc trong thời gian 2015-2016 đã tăng lên 52,68 tỷ USD. Ngoài việc gây sức ép cho phép các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ được xâm nhập thị trường Trung Quốc, New Delhi khẳng định Bắc Kinh nên bù đắp cho sự thâm hụt thương mại trên bằng cách tăng cường đầu tư vào quốc gia Nam Á này.Thông báo trên còn cho biết thêm hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác Ấn Độ-Trung Quốc trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải (SCO).Hai bên quyết định sẽ tổ chức cuộc họp của Nhóm kinh tế hỗn hợp lần thứ 11 tại New Delhi vào thời gian sớm nhất./.