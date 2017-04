Hiện trường một vụ tai nạn. (Nguồn: Hindustantimes)

Ngày 21/4, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ một xe tải mất lái, lao vào cột điện và đâm tiếp vào đám đông ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.Giới chức địa phương xác nhận thông tin về vụ tai nạn và cho biết số người thiệt mạng có thể tăng do nhiều người bị thương nặng.Theo lời các nhân chứng, sau khi mất lái, chiếc xe tải đã đâm đổ cột điện, lao tiếp vào một quầy hàng, nơi tập trung khá đông khách mua hàng. Ngoài những người thiệt mạng do ôtô đâm, còn nhiều người chết vì bị điện giật do dây điện bị đứt.Tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ và nguyên nhân chủ yếu do tài xế lái ẩu, đường xấu và xe chở quá tải. Bộ Giao thông vận tải Ấn Độ cho biết trong năm 2015, tại nước này đã xảy ra 501.423 vụđường bộ, cướp đi sinh mạng của 146.133 người và làm bị thương 500.279 người khác./.