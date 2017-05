Bốn đối tượng trong vụ hiếp dâm tâp thể. (Nguồn: BBC)

Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 5/5 đã tuyên y án tử hình đối với bốn đối tượng bị kết án trong vụ cưỡng dâm tập thể một nữ sinh viên y khoa trên xe buýt tại khu vực Nam New Delhi hồi 12/2012, khiến nạn nhân tử vong hai tuần sau đó tại một bệnh viện ở Singapore.Tháng 9/2013, bốn đối tượng gồm Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta và Mukesh đã bị đưa ra xét xử tại một phiên tòa đặc biệt kéo dài bảy tháng với 13 tội danh, trong đó có tội giết người, cưỡng dâm tập thể, đồng lõa và có hành vi trộm cắp.Sau khi Tòa Thượng thẩm Ấn Độ tuyên bố giữ nguyên mức án tử hình vào tháng 3/2014, những bị can này kháng cáo lên Tòa án Tối cao.Sau ba năm điều tra, nghiên cứu thêm chứng cứ, ngày 5/5, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã xử y án đối với bốn bị can trên với lý do những bị can phạm tội cực kỳ nghiêm trọng.Một bị cáo khác vốn là tài xế lái chiếc xe buýt khi đó đã chết trong thời gian chờ đợi phiên tòa. Giới chức Ấn Độ cho biết đối tượng này đã tự sát trong tù.Trước đó, người dân Ấn Độ và cộng đồng quốc tế hết sức bàng hoàng và phẫn nỗ sau thông tin nữ sinh Jyoti Singh cùng bạn trai sau đi trên một xe buýt ở New Delhi đã bị một nhóm người hành hung. Nữ sinh này đã bị cưỡng hiếp nhiều lần và bị đánh đập bằng một gậy sắt rồi sau đó bị ném ra khỏi xe cùng bạn trai. Nữ sinh đã tử vong hai tuần sau khi được chuyển đến điều trị tại Singapore.Vụ hành hung, hãm hiếp kinh hoàng trên đã làm bùng lên một làn sóng phản kháng dữ dội chống lại nạn bạo hành nói chung, đặc biệt là nạn cưỡng bức phụ nữ, vốn được cho là bị chính quyền Ấn Độ làm ngơ. Nhiều người đã kêu gọi treo cổ các thủ phạm và cần phải thông qua một đạo luật mới đối với tội phạm tình dục./.