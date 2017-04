Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 21/4, tại khu vực rừng tràm Bưu Điện thuộc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã xảy ra một vụ cháy lớn.Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, thiệt hại bước đầu khoảng 30ha rừng tràm tái sinh.Ngay sau khi vụ cháy được phát hiện, cùng với lực lượng tại chỗ, tỉnh An Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn và nhân dân tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lâm Quang Thi có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác dập lửa “cứu” rừng.Theo ông Thư, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 30ha rừng tràm, chủ yếu là rừng tràm tái sinh và cỏ, thuộc khu vực rừng tràm Bưu điện. Khu vực rừng bị cháy tiếp giáp với khu vực rừng tràm Tỉnh đội (có diện tích khoảng 250ha) và nhiều nhà dân gần đó.Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, các lực lượng chữa cháy tạm thời rút ra ngoài sau khi đã khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa, không để lây lan sang khu vực rừng tràm Tỉnh đội và khu vực nhà dân xung quanh. Ngày 22/4, lực lượng chữa cháy sẽ tiếp tục xử lý triệt để.Các ngành chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại tài nguyên rừng và truy tìm nguyên nhân gây ra vụ cháy./.