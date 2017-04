Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Liên quan đến việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, phải di dời do ảnh hưởng sạt lở tại huyện Chợ Mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lâm Quang Thi cho biết tỉnh đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sập, 42 hộ có nhà nằm ở khu vực sạt lở nguy hiểm (đã di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở) mỗi hộ 40 triệu đồng.Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sạt lở tổng số tiền là 78 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt và quà có tổng trị giá180 triệu đồng.Hội Chữ thập Đỏ huyện Chợ Mới (An Giang) hỗ trợ 58 hộ có nhà bị sạt lở và các hộ phải di dời nhà mỗi hộ 30kg gạo và một bình đựng nước sạch. Ứớc tính tổng số tiền hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng của sạt lở là gần 3 tỷ đồng.Trước đó, vào ngày 22/4, tại khu vực tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở với nghiêm trọng với chiều dài 70m, làm 14 căn nhà và hai nền nhà của người dân bị đổ sập xuống sông Hậu; mép sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2m, cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) với tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 8,8 tỷ đồng. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.Theo kết quả đo đạc ngày 22/4 của Trung tâm quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, khu vực quanh cung sạt lở, các đường đẳng trị độ sâu có khuynh hướng áp sát vào cung lõm nhưng lại thoải dần ra về hai đầu của cung này, chứng tỏ quanh khu vực này, độ sâu lớn và bất thường so với khu vực xung quanh. Qua đó, dự báo cung lõm này sẽ tiếp tục phát triển rộng thêm nhằm tái cân bằng lại mái dốc, sẽ tiếp tục lở vào thêm ít nhất 15m và phát triển thêm hơn 50m về hai phía đầu và cuối cung này, tức chiều dài sạt lở dự báo là 260m, tăng 100m so với báo cáo ngày 21/4.Theo khảo sát hiện trạng dọc bờ, hiện nay, tại khu vực tâm của cung sạt, cách mép bờ 6m về phía trong, đang hình thành vết nứt với độ rộng khoảng 1-3mm, ảnh hưởng đến sân trước nhà của các hộ đối diện khu vực sạt lở.Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục cấm các phương tiện giao thông trên tuyến đường liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (đoạn sạt lở), hạn chế người qua lại khu vực này; thông báo mở rộng việc di dời người và tài sản trong vùng chịu ảnh hưởng sạt lở đoạn dài 260m; thường xuyên trực theo dõi diễn biến và báo cáo tình hình sạt lở...Bên cạnh đó, do khu vực sạt lở này dòng chảy diễn biến phức tạp có độ sâu thay đổi không lớn sau khi sạt lở, vách vẫn thẳng đứng, đường bờ kết cấu rất yếu và trên bờ vẫn còn có nhà xây dựng kiên cố, gia tăng tải trọng lên đường bờ do đó đề nghị xem xét đề xuất tháo dỡ nhằm giảm tải trọng lên đường bờ. Đoạn sông này là khu vực hợp lưu nên dòng chảy xoáy rất bất thường và không theo quy luật do đó việc lấp hố xoáy, chỉnh trị dòng chảy, kè kiên cố là không khả thi. Do đó, địa phương nên có phương án quy hoạch lại đi dời và bố trí dân cư, đường giao thông, hạ tầng thích hợp tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao này.Ông Trương Trung Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, cho biết huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã ứng trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến và cảnh báo tình hình sạt lở; đảm bảo tình hình an ninh trật, an toàn giao thông, đồng thời giúp dân di dời tài sản ra khỏi khu vực cảnh báo sạt lở; thông báo cho học sinh Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông nghỉ học trong hai ngày (ngày 24-25/4); khẩn trương thi công đường tránh Ấp Chiến Lược-Mương Ông Chủ nhằm điều tiết giao trên tuyến đường xã hướng Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới); khảo sát nhu cầu cuộc sống của các hộ đã di dời để xem xét hỗ trợ kịp thời giúp người dânổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện Chợ Mới cũng tiến hành khảo sát và lập các hồ sơ thủ tục để tiến hành xây dựng khu dân cư nhằm hỗ trợ nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.Vào sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng đã đến khảo sát tình hình sạt lở tại tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của người dân trong vùng bị sạt lở.Qua kiểm tra thực tế tại khu vực bị sạt lở, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới khẩn trương di dời nhân dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm; ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cho những hộ dân bị ảnh hưởng; chăm lo đời sống cho người dân để người dân sớm ổn định tâm lý.Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới có phương án hợp lý để các học sinh trên địa bàn không bị gián đoạn việc học, nhất là đang trong giai đoạn các em học sinh chuẩn bị thi học kỳ kết thúc năm học. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền xã Mỹ Hội Đông nhanh chóng thống kê các hộ nghèo, các hộ hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên hỗ trợ người dân, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Sở Xây dựng An Giang bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện, hỗ trợ người dânbị thiệt hại về nhà vào ở tại các khu dân cư trên địa bàn xã nếu người dân có nhu cầu; cần sớm có quy hoạch khu dân cư tái định cư để bố trí, sắp xếp các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và trình độ cao hơn để đánh giá, đề xuất các giải pháp hữu hiệu khắc phục sự cố sạt lở một cách căn cơ, hiệu quả bền vững, lâu dài./.