Chiều 26/4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết hiện các lực lượng chức năng địa phương cùng với người dân đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân trong vụ nhảy phà Sơn Đốt tự tử Nạn nhân là chị Từ Thị Lan, 35 tuổi, ngụ ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cùng con trai tên Nguyễn Phước Nhiều, 12 tuổi, bị bại não.Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 26/4, chị Từ Thị Lan cùng con trai Nguyễn Phước Nhiều xuống phà Sơn Đốt ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, để đi qua thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Lúc này, trên phà có khoảng 20 người.Sau khi lên phà, chị Lan trả tiền vé phà xong liền ôm con trai vào lòng, khi phà chạy ra khu vực gần giữa sông Hậu bất ngờ chị Lan ôm con trai nhảy xuống sông, những người trên phà chạy đến giữ hai mẹ con chị Lan nhưng không kịp.Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và nhân thân đã huy động lực lượng tìm kiếm tung tích nạn nhân; tuy nhiên đến 18 giờ ngày 26/4, thi thể hai mẹ con chị Lan vẫn chưa được tìm thấy.​Hai vợ chồng chị Lan có 2 đứa con, Nhiều là con trai lớn, nhưng không may, khi sinh ra đã bị bệnh bại não, thường xuyên lên cơn giật.Cách đây không lâu, chị Lan nói với chồng là sau khi cất được căn nhà cho chồng cùng con gái 6 tuổi, chị sẽ ôm con trai đi mãi không về.Đến rạng sáng 26/4, lúc chồng và con gái đang ngủ say, chị Lan bế con trai xuống phà Sơn Đốt (cách nhà khoảng 400m) rồi đợi đến lúc chiếc phà chạy ra giữa sông ôm con gieo mình xuống sông Hậu tự tử./.