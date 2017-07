Lãnh đạo Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang dâng hương tưởng niệm, tiễn đưa liệt sỹ về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 20/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tỉnh ủy, ​Hội đồng Nhân dân, ​Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ an táng 168 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia và trong nước.Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sỹ Đội K90 thuộc Quân khu 9 và K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thân nhân liệt sỹ ở các tỉnh, thành phố trong nước cùng đông đảo nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.Đội K90 thuộc Quân khu 9 và Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ trong mùa khô năm 2016-2017.Trong các đợt tìm kiếm đã tổ chức cất bốc được 168 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia và một số địa phương trong nước; trong đó có 10 liệt sỹ đã xác định được tên và 158 liệt sỹ chưa xác định được tên.Trong quá trình tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ, các đội tìm kiếm cũng nhận được sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh của nước bạn Campuchia và người dân trong nước.Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định: Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ.Quân và dân tỉnh An Giang ​sẽ thay mặt nhân dân cả nước, gia đình các liệt sỹ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các liệt sỹ./.