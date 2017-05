Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: KHAAMA PRESS)

Cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 11/5, lực lượng an ninh đã giành lại huyện Zebak, thuộc tỉnh Badakhshan, ở Đông Bắc nước này sau các cuộc giao tranh dữ dội với phiến quân Taliban.Tướng Shir Aziz Kamawal, Chỉ huy Lực lượng cảnh sát 808 Spin Zaar đóng tại khu vực, xác nhận trong sáng 11/5, lực lượng an ninh đã tiến về huyện Zebak từ nhiều hướng và đến giữa ngày đã đẩy lui được phiến quân khỏi khu vực. Cảnh sát xác nhận các cuộc đụng độ rời rạc vẫn tiếp diễn xung quanh huyện Zebak do các chiến dịch bao vây và rà soát vẫn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực của huyện vùng núi giáp Pakistan này. Tướng Kamawal khẳng định phía Taliban đã chịu thương vong nặng nề sau cuộc giao tranh.Trong những tháng vừa qua, tỉnh Badakhshan, cùng với các tỉnh láng giềng Kunduz và Takhar là nơi xảy ra các cuộc giao tranh hạng nặng do Taliban đang tìm cách thách thức các lực lượng chính phủ tại đây. Hiện Taliban vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên.Chính phủ Afghanistan hiện đang kiểm soát gần 60% diện tích lãnh thổ. Để đảm bảo an ninh tại nước này, liên quân quốc tế gồm các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu có 13.300 quân đồn trú tại Afganistan, trong đó Mỹ đóng góp 8.400 quân với nhiệm vụ chính là hỗ trợ lực lượng Afganistan trong cuộc chiến chống Taliban và các lực lượng phiến quân Hồi giáo khác. Tuy nhiên, tình hình đang trở nên xấu đi khi liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom, tấn công và giao tranh giữa quân chính phủ sở tại và lực lượng thánh chiến.Ngày 21/4 vừa qua, 10 tay súng Taliban mặc quân phục cải trang binh sĩ quân đội Afghanistan lái xe quân sự đi vào căn cứ trên và nổ súng vào các binh sĩ đang ăn tối và các binh sĩ rời đền thờ bên trong căn sứ sau lễ cầu nguyện tối thứ Sáu. Những kẻ tấn công sử dụng súng trường và súng phóng rocket.Giới chức quân sự Afghanistan cho biết hơn 100 binh sỹ thương vong trong vụ tấn công này song không công bố số liệu chính xác.Một nguồn tin giấu tên cho biết số người thiệt mạng ít nhất là 140 người và con số này có thể còn cao hơn. Trong khi đó, Taliban tuyên bố vụ tấn công đã giết chết 500 binh sỹ cùng các sĩ quan cấp cao. Nhóm này cũng nêu rõ cuộc tấn công là để trả thù cho một số thủ lĩnh cấp cao của nhóm này bị giết hại mới đây tại miền Bắc Afghanistan. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã không kích tiêu diệt một thủ lĩnh của Taliban và 8 tay súng hôm 17/4./.