Cảnh sát Maroc tuần tra trên phố ở Rabat. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Bộ Nội vụ Maroc thông báo lực lượng an ninh thuộc Cơ quan Điều tra Tư pháp (BCIJ) nước này ngày 7/2 đã bắt giữ thêm 3 phần tử khủng bố thuộc mạng lưới khủng bố hoạt động tại 5 thành phố là El Jadida, Settat, Oued Amlil, Salé và Boulaâouane, vừa bị lực lượng an ninh nước này triệt phá hôm 27/1 vừa qua, qua đó ngăn chặn được kế hoạch khủng bố quy mô lớn tại nhiều nơi trong nước.Như vậy tổng số các phần tử thuộc mạng lưới này bị bắt lên tới 10 tên.Trước đó, ngày 27/1, BCIJ đã tiến hành một trong những chiến dịch chống khủng bố lớn nhất, bắt giữ 7 phần tử thánh chiến thuộc mạng lưới khủng bố trên.Những đối tượng này đã sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại nhiều địa phương của Maroc. Trong chiến dịch này, lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều vũ khí, các đai chứa thuốc nổ, một súng tiểu liên, 7 súng ngắn và một số lượng lớn đạn.Điều tra ban đầu cho thấy các phần tử thánh chiến này đều đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Mạng lưới này nhận hỗ trợ tài chính và hậu cần từ nước ngoài nhằm thực hiện tấn công khủng bố quy mô lớn tại Maroc.Maroc - một đồng minh của phương Tây trong cuộc chiến chống IS, đã bị đặt trong tình trạng báo động cao kể từ năm 2014, sau khi IS kiểm soát nhiều khu vực ở Iraq và Syria.Kể từ khi được thành lập vào năm 2015, BCIJ đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong phòng chống khủng bố tại Maroc, triệt phá được 37 mạng lưới khủng bố.Trong 2 năm qua, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 485 phần tử khủng bố để đưa ra xét xử trước pháp luật. Chỉ riêng trong giai đoạn 2012-2015, Maroc đã đập tan 119 kế hoạch tấn công khủng bố trên toàn quốc./.