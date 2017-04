FSB đã ngăn chặn âm mưu khủng bố. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/4 cho biết cơ quan này đã đập tan một âm mưu tấn công của các phần tử ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hòn đảo Viễn Đông Sakhalin, nơi có nhiều tài nguyên dầu, khí.Trong một thông báo, FSB cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi ủng hộ IS tại Sakhalin khi chúng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố lớn tại một nơi đông người tụ tập.Trong quá trình khám xét nơi ở của những đối tượng này, cơ quan an ninh đã phát hiện thiết bị nổ tự chế, điện thoại di động có những chỉ dẫn về cách chế tạo bom.Một trong hai kẻ bị bắt giữ là công dân của một nước Cộng hòa Trung Á, người còn lại là công dân Nga.Vụ bắt giữ này xảy ra trong bối cảnh Nga cảnh giác cao độ trước mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến từ Trung Á, sau vụ đánh bom ga tàu điện ngầm tại Saint Petersburg khiến 15 người thiệt mạng hồi đầu tháng này./.