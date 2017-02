Tòa nhà Quốc hội Anh. (Nguồn: Getty)

Tối 7/2, với đa số phiếu thuận (326 phiếu), Hạ viện Anh đã bác bỏ đề xuất của Công đảng đối lập về việc giành quyền phủ quyết Brexit cho các nghị sỹ.Theo phóng viên TTXVN tại London, đây được coi là một thắng lợi quan trọng của Thủ tướng Theresa May và Chính phủ Anh trong nỗ lực kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3/2017 như cam kết để chính thức khởi động tiến trình đưa đảo quốc ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.Trước đó, phía Công đảng đã đề nghị sửa đổi dự luật Brexit để các hạ nghị sỹ có tiếng nói chuẩn thuận cuối cùng trước khi Chính phủ kích hoạt Điều 50.Đáng chú ý, đề xuất này đã được một số nghị sỹ đảng Bảo thủ cầm quyền lên tiếng ủng hộ. Để giảm thiểu sức ép, Thủ tướng May đã phải cam kết tiến hành bỏ phiếu về đề xuất sửa đổi dự luật Brexit và phía Công đảng đối lập coi đây là một thỏa hiệp "quan trọng."Tuy nhiên, với 326 phiếu thuận và 293 phiếu chống, Hạ viện Anh đã phản bác nội dung sửa đổi dự luật của Công đảng.Trong khi đó, Thủ tướng May cũng đã ngăn chặn được nguy cơ "nổi loạn" của một số nghị sỹ Bảo thủ ủng hộ việc nước Anh tiếp tục ở lại EU.Theo giới quan sát, nếu sửa đổi này được thông qua, các hạ nghị sỹ sẽ được trao quyền phủ quyết việc kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, khiến tiến trình Brexit lâm vào bế tắc./.