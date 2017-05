Thủ tướng Theresa May và Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã bác bỏ thông tin của tờ Times cho rằng mối quan hệ giữa Thủ tướng Theresa May và Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đang xấu đi.Khi được hỏi về thông tin này, ông Fallon trả lời đài BBC: "Các thành viên nội các như Philip Hammond, (Bộ trưởng Nội vụ) Amber Rudd, Theresa May, (Ngoại trưởng) Boris Johnson và tôi vẫn đang cùng nhau làm việc."Trước đó, tờ Times đưa tin mối quan hệ giữa các đội ngũ của hai thành viên cấp cao nhất trong chính phủ nước này đã xấu đi do các bất đồng về chính sách trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 8/6 tới./.